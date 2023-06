Hey, bellezza... Nuova Prius Plug-in, stile e non solo. Prova

Nessuno al mondo, sino a ieri, aveva mai comprato Prius perché sedotto dal design. Appunto, sino a ieri. Per smarcarsi dalla fama di veicolo efficiente, ma fisicamente non così attraente, Toyota Prius impiega 25 anni (1997-2022), ma alla fine riesce nell’impresa. Grazie all’ibrido plug-in “2.0”, la quinta generazione è ancora più efficiente ma - adesso sì - di aspetto e di temperamento, anche una vettura effervescente. Ho finito con le rime. Ora (in prosa) scendo nel dettaglio di questa berlina a 5 porte ibrida che studia da auto elettrica e da... granturismo.



Nuova Toyota Prius, ''Miss Plug-in Hybrid''

E dovendo mettere in ordine i capitolati, mi tengo per dopo la parte estetica e inizio a parlarvi del motore. Come forse già saprete, almeno in Europa nuova Prius 2023 esiste solo in edizione plug-in hybrid, rinunciando quindi al classico full hybrid. Un'apparente anomalia, per la madrina di ogni ibrida tradizionale. Ma non prendetevela con me: per noi europei, così hanno deciso in Giappone. Sai, la transizione energetica... Anche la precedente Prius, e quella prima ancora, l’ibrido plug-in già lo adottavano. Sì, ma il terzo tentativo sembra quello del salto di qualità.

Stop al full hybrid: solo ibrida alla spina

POWER! Ricorro all’espressione ibrido plug-in “2.0” per due ragioni distinte. Primo: perché il motore termico è un 2,0 litri benzina e non più un 1,8 litri. Incrociando la potenza di 152 cv del 4 cilindri con i 163 cv del motore elettrico si conquista un valore di picco di 223 cv: rispetto al passato, fanno quasi il doppio e quando acceleri ora è tutta un’altra musica. Con un crono 0-100 km/h in 6 secondi e 8, mi qualifico per le... semifinali olimpiche.

Sotto il cofano, spazio a un 2,0 litri

SEMI-ELETTRICA Secondo: grazie a batterie da 13,6 kWh (anziché i precedenti 8,8 kWh), anche l’autonomia in modalità elettrica sfonda una volta per tutte il muro della percorrenza media quotidiana. Con oltre 80 km teorici a emissioni zero, rispetto a quando l’autonomia non superava i 50 km (o 25 km, come nel caso della generazione precedente ancora), se a casa o sotto l’ufficio, quella volta, dimentico di mettere Prius sotto carica, è probabile che il mattino dopo mi ritrovi giacente sul conto ancora un discreto gruzzolo. A proposito: agganciando l’On Board Charger da 3,3 kW alla comune presa domestica, ciclo di ricarica completa in 4 ore. Più efficiente è ora anche il tettuccio a pannelli solari, di serie sull’allestimento top di gamma: in condizioni di buona luminosità, recupera fino a 9 km al giorno. Se piove, amen.

Nuovi pannelli solari per qualche km di autonomia bonus. Se non piove

CONSUMI Ora: non prestate troppa attenzione a quel dato dei 200 km/l, o 0,5 l/100 km invertendo l’unità di misura, riportato in scheda tecnica (vedi sotto). Certo, fa piacere leggerlo, ma ormai sappiamo quanto, nel mondo reale, i consumi di una plug-in risultino variabili, entrando in gioco diversi fattori come stile di guida, modalità di guida impostata, stato di carica della batteria, caratteristiche del percorso, se cittadino, extraurbano o - peggio - autostradale. A batteria scarica, in ogni caso, Prius PHEV torna a fare la full hybrid: non viaggerai mai solo a benzina, e in ottica consumi è una buona notizia. È inutile che mi chiediate quanto ho consumato io durante la mia prova: non fa testo, troppo poco tempo. Per valori più realistici, aspetto di guidarla successivamente lungo il nostro Motor Ring.

BONUS! La notizia buonissima è che invece gli 11 g/km di emissioni CO2 sono stati regolarmente omologati e consentono a nuova Prius di accedere agli incentivi statali di prima fascia (0-20 g/km), quelli riservati alle auto elettriche. 5.000 euro con rottamazione, 3.000 euro senza rottamazione (tra poco sgrano i prezzi). A me risulta sia l’unica plug-in a frequentare quel territorio, e a voi?

Ho elencato i dati teorici. Ma al volante? Beh, dopo un breve test drive ad Amburgo e dintorni, mi sento di giudicare new Prius decisamente più sportiva, e non solo per il maggiore spunto in ripresa e partenza da fermi. Migliore mi sembra infatti anche il comportamento in curva: scocca più rigida e più leggera, nuovi ammortizzatori, minore rollio, senza per questo sacrificare il comfort su buche e tombini. Ma questo dipende anche dalla misura dei cerchi, che a seconda dell’allestimento oscillano da 17 a 19 pollici. Alla migliore agilità contribuisce anche la sistemazione della batteria - che ora è più potente, ma anche più compatta - sotto i sedili posteriori, col serbatoio del carburante spostato più in basso e più in avanti rispetto a prima.

VEDI ANCHE

Più potente, ma anche più agile. Quindi più sportiva

BEST PRIUS EVER Migliore è anche il feeling restituito dai freni. In particolare, più sfumata mi sembra la differenza tra frenata rigenerativa (modulabile su tre intensità) e frenata idraulica, differenza che prima era piuttosto marcata. Il solito ''effetto scooter'' del solito cambio a variazione continua e-CVT non è stato del tutto neutralizzato, ma ne esce comunque mitigato, almeno dal punto di vista acustico, grazie a una migliore insonorizzazione. Mi sento al riparo da critiche se concludo affermando di essere al volante della Prius più guidabile di sempre. Peccato per un grado di visibilità posteriore e di tre quarti anteriore leggermente peggiorato a causa dello spessore e della maggiore inclinazione dei montanti (sono quasi orizzontali!), e introduco così la parte stilistica.

Prius 2023 piace perché reinterpreta in modo molto armonioso il suo storico profilo cuneiforme (in fondo alla gallery, un confronto con le sue antenate) e perché ripulisce la carrozzeria da qualsiasi elemento superfluo. Il frontale, con calandra e fari sottili sottili, dal vivo sembra quasi quello di una... supercar, il posteriore ha deltoidi più muscolosi, la fiancata infine è proprio da coupé 5 porte. Metro alla mano, in effetti il nuovo modello (dal pianale TNGA GA-C che deriva da quello precedente) è più basso e più corto di 5 cm, ma dal passo maggiore di 5 cm e dalla larghezza superiore di 2 cm (vedi, di nuovo, scheda tecnica). Insomma è più piantata a terra e te ne accorgi subito. Prius di generazione in generazione si appiattisce come una sogliola: finirà per... scomparire?

Nuova Prius studia da coupé

Scarsa altezza, mezza bellezza? Sì, il rovescio della medaglia è tuttavia che il padiglione basso ostacola un poco più di prima l’accesso e l’abitabilità in seconda fila. Nemmeno il bagagliaio, che comunque è più capiente, è il suo massimo punto di forza: 284 litri, prima erano 251 litri. Ci accontentiamo. Per essere belli, bisogna soffrire.

L'abitabilità non è il suo forte, ma esiste di peggio

AGENDA DIGITALE Cruscotto, console e tunnel centrale sono molto, ma molto, ma molto, differenti rispetto a Prius atto quarto. Convincente, a un primo contatto, l’ecosistema informatico di bordo, anche se ho impiegato più tempo del solito per correggere la posizione del volante, altrimenti non leggevo tutti i dati sul quadro strumenti digitale, sistemato molto in alto. Tutto ok invece col display centrale a sbalzo da 12,3 pollici: comandi a sfioramento e comandi vocali, Apple CarPlay e Android Auto, ma le funzioni della climatizzazione sono governate da provvidenziali tasti fisici. Sulla qualità dei materiali: tanti diversi tipi di pannelli in plastica o altri materiali ecofriendly, tutti abbastanza gradevoli da guardare e da toccare. Che poi gli standard premium siano un’altra cosa... Ma che importa, dai. Ah, spazio davanti ce n'é, per persone e cose. Almeno in senso... orizzontale.

Interni nuovi al 110%

Ordini aperti già lo scorso maggio, prime consegne tra giugno e luglio, tre allestimenti e listino prezzi a partire da 42.200 euro, cifra che - grazie all’ecobonus di cui sopra e al contributo Toyota - scende a 34.700 euro. La versione base, Active, ha i cerchi da soli 17 pollici e i fari LED non adattivi, ma è già equipaggiata di un ricco pacchetto di ADAS. Tra i quali, quello che mi ha colpito di più è il Deceleration Assist, un sistema che intensifica la frenata rigenerativa al rilascio del gas in funzione del traffico o di eventuali curve sul percorso. Intelligenza Artificiale? Quale che sia il suo QI, so solo che a un concorso di bellezza ora Toyota Prius si piazza bene. Molto bene.

Nuova Toyota Prius in promo da 34.700 euro

Motore termico 1.987 cc, 4 cil. in linea benzina, 151 cv, 190 Nm Motore elettrico sincrono a magneti permanenti, 163 cv, 208 Nm Potenza di sistema 223 cv Velocità massima 177 km/h 0-100 km/h 6,8 secondi Consumo combinato 0,5-0,7 l/100 km Emissioni CO2 11-16 g/km Autonomia EV 80 km Trazione anteriore Cambio automatico a variazione continua e-CVT Dimensioni 4,60 x 1,78 x 1,42 m; passo 2,75 m Bagagliaio 284 litri Peso a vuoto 1.545 kg Prezzo di listino da 42.200 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/06/2023