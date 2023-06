Prius 24h Le Mans Centennial GR, prove tecniche di GR Prius

Per il prototipo in esposizione a Le Mans, solo modifiche aerodinamiche. La "vera" GR Prius adotterà anche motore e telaio sportivi?

Che c'azzecca Prius con la 24 Ore di Le Mans? Onestamente, poco o niente. Ma al team Gazoo Racing, quell'idea di ''palestrare'' la morigerata Prius frullava già da un po'. Quindi quale miglior contesto, se non le celebrazioni per i 100 anni della leggendaria corsa sul circuito della Sarthe (corsa alla quale il team Gazoo è ovviamente iscritto), per mostrare la propria nuova ''mascotte''? Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition una concept dal nome lunghissimo e dall'altrettanto lunga lista di accessori ''aero''. Sì, solo una concept. Almeno per ora.

WIND TUNNEL Basata su Toyota Prius quinta generazione, Prius Le Mans GR Edition si presenta innanzitutto con un paraurti anteriore ridisegnato, con fari multipli derivati dal motorsport che fiancheggiano una presa d'aria a nido d'ape maggiorata. Sempre all'anteriore, anche uno splitter pronunciato, due set di apparsicenti ''canard'' e un leggero cofano in fibra di carbonio. Il profilo è caratterizzato dai parafanghi neri, dalle estensioni dei sottoporta e dalle decalcomanie “Racing Hybrid”. Infine, la coda eredita dal prototipo Toyota GR010 Hybrid un'ala posteriore fissa, un ampio diffusore ed estensioni del parafango.

BATTITO REGOLARE Prius GR concept monta un set di cerchi in lega da 18 pollici calzati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S 235/50 R18. Per migliorare le sue credenziali sportive, la Prius da combattimento ottiene pure un set di sospensioni specifiche. Toyota Gazoo Racing non menziona invece alcuna modifica al propulsore ibrido plug-in di nuova Prius. Dopotutto, qui le performance non sono lo scopo primario.

PASSATO E FUTURO Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition nasce infatti sia come manifestazione di gratitudine a Le Mans e all'Automobile Club de l'Ouest, sia come (probabile) archetipo di una Toyota GR Prius di futura produzione. Una variante ad alte prestazioni che oltre all'aerodinamica potenzierà pure il telaio e il propulsore. La aspettiamo al varco. Nel frattempo, Prius GR concept è esposta al Manufacturers' Village accanto alla pista dove si corre la 24 Ore, accanto a una Mazda MX-30 R-EV con motore rotativo range extender (vedi foto sopra). Se nel weekend del 10-11 giugno bazzicate da quelle parti, ricordatevi di lei: dal vivo, è certamente oggettino curioso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/06/2023