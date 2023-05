Nuova Prius, vendite al via. Gli allestimenti, i prezzi e... la sorpresa

Solo Plug-in Hybrid, tre equipaggiamenti. E grazie ad emissioni CO2 inferiori a 20 g/km, incentivi come per un'auto elettrica

La prima notizia è che nuova Toyota Prius, dopo la fase di pre-lancio, è ora ordinabile a tutti gli effetti. Le prenotazioni sono ufficialmente aperte dal 2 maggio scorso, l'arrivo in concessionaria e le prime consegne ai proprietari si prevedono per il mese di giugno. Ma notizia ancor più dolce è un'altra, ovvero che Toyota Prius quinta generazione, che come noto esiste solo in edizione ibrida plug-in, accede agli incentivi di prima categoria (0-20 g/km). E i prezzi di listino scendono in picchiata (o quasi, dai).





Grazie all'efficienza del suo nuovo powetrain da 223 cv di potenza di sistema, composto da un 2,0 litri benzina da 151 cv associato a un motore elettrico da 163 cv la cui fonte di alimentazione primaria è una batteria a ioni di litio da 13,6 kWh di capacità, nuova Prius Plug-in è in grado di marciare in modalità full electric per una distanza di 80 km. Proprio grazie ad una notevole autonomia in EV, nel ciclo di omologazione WLTP l'ibrida giapponese registra un consumo combinato compreso tra 0,5 e 0,7 l/100 km e un equivalente grado di emissioni CO2 compreso - a seconda dell'allestimento - tra 11 e 16 g/km. Come premio, gli stessi incentivi riservati alle auto elettriche al 100%, ovvero 3.000 euro senza rottamazione o 5.000 euro con rottamazione. A quanto ci risulta, Prius è al momento l'unica ibrida ricaricabile sul mercato ad accendere all''ecobonus maximus''. Buono a sapersi.

Prius Plug-in 2023 è disponibile in tre allestimenti: Active, Lounge e Lounge+.

ACTIVE L’allestimento base prevede cerchi in lega da 17”, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto sportivo, infine il pacchetto Toyota T-Mate con Toyota Safety Sense di ultima generazione e Blind Spot Monitor.

LOUNGE L’allestimento intermedio aggiunge i cerchi in lega da 19”, Fari LED adattativi, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico.

LOUNGE+ Il top di gamma introduce infine il tetto a pannelli solari, che permette di ottenere fino a 8 km al giorno di percorrenza in EV, Remote Parking e sedili in pelle vegana.

Il listino di Prius Plug-in Hybrid Active parte da 42.200 euro. Grazie agli ecobonus in caso di rottamazione e al contributo della Casa, dunque, il prezzo di attacco di Prius Plug-in scende, nella fase di lancio, a 34.700 euro. Per la versione Lounge, un prezzo di listino di 43.700 euro e un prezzo promozionale di 36.000 euro. Prius Lounge+, infine, costa di listino 50.000 euro: pur non rientrando nei parametri dell’ecobonus in quanto fuori dai limiti di prezzo, la top di gamma viene comunque proposta in promozione di lancio a 43.500 euro.

ACQUISTO O NOLEGGIO? L’offerta finanziaria Toyota Easy dedicata alla versione Lounge prevede un piano di 48 mesi, un anticipo di 5.300 euro e rate da 399 euro con la possibilità di restituire, cambiare o rifinanziare la vettura durante tutto l’arco del periodo di finanziamento. Il noleggio a lungo termine Kinto One si articola invece su un’offerta all-inclusive, comprensiva di RCA, Kasko, F&I e manutenzione ordinaria e straordinaria, a fronte di 48 canoni mensili da 399 euro e un anticipo di 6.200 euro IVA esclusa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/05/2023