Nuova Toyota MR2? Mai dire mai. Quel prototipo messo da parte...

Avanti tutta sull'elettrico, recuperare il tempo perso. Sì, può darsi, tuttavia le auto sportive non scompaiono dai piani. Anzi. Con le dimissioni di Akio Toyoda dal ruolo di CEO lo scorso gennaio, in tanti avrebbero scommesso su un radicale cambio di rotta e su un impulso alla ricerca sull'elettrificazione spinta, tema attorno al quale lo stesso Toyoda ha sempre espresso un certo scetticismo. Più attenzione al full electric, a scapito forse del lato più ''ludico''. E invece no, la divisione Gazoo Racing continuerà a fare il suo lavoro. Addirittura, potrebbe vedere accrescere la propria offerta. E chi lo sa, magari in gamma, un giorno, tornerà una certa MR2? Andiamoci piano, ma sognare è gratis. E indizi non mancano.

Koji Sato, nuovo CEO Toyota: ''Sì a nuovi modelli Gazoo Racing''

DEUS EX MACHINA Riporta Autocar UK come il nuovo CEO Toyota Koji Sato sia effettivamente intenzionato ad approvare nuove auto sportive a marchio Gazoo Racing, suggerendo in particolare che Mr Toyoda, proprio alla luce della sua uscita dal ruolo di amministratore delegato (ma conservando comunque l'incarico di presidente del CdA), potrebbe contribuire ad accelerare l'introduzione di nuovi modelli GR. ''Il nostro Master Driver (uno dei soprannomi attribuiti a Toyoda, appassionato di corse e pilota provetto, ndr) è stato presidente dell'azienda nello stesso momento in cui stringeva tra le mani un volante per Gazoo: ora che è solo presidente, forse avrà molto più tempo per sviluppare auto per la divisione racing?'', dichiara Sato, a margine della doppietta Toyota nella tappa del World Endurance Championship a Spa-Francorchamps. Il riferimento al suo precedessero segue un'affermazione ancor più diretta: ''Il marchio Gazoo - assicura Sato - sarà confermata anche in futuro, e forse possiamo anche accelerarne lo sviluppo''.

Akio Toyota, alias ''Master Driver''

A MENTE LUCIDA In sostanza, Sato sottolinea che, se Toyoda è stato in grado di guadagnarsi il titolo di Master Driver mentre gestiva in prima persona una delle più grandi Case auto del pianeta, ora in qualità di presidente (meno impegni operativi, meno stress) potrebbe avere un po' più di tempo libero per promuovere proprio quei modelli GR a lui tanto cari. Ovviamente, passando dall'approvazione del consiglio. Una condizione che, a quanto pare, non dovrebbe venire meno.

Toyota GR Sports Concept (2021): antesignana di nuova MR2 elettrica?

GR MR2 (EV)? Solo dichiarazioni di intenti, per il momento. Nessun riferimento a eventuali nuovi modelli specifici. Interrogandosi su quali gemme manchino attualmente alla line up Toyota GR, non può non balzare alla mente una riedizione della storica Toyota MR2, auto della quale peraltro già in passato si vociferava di un possibile ritorno in campo. Risale al 2021 la concept di una due posti di dimensioni compatte che della originale MR2 a motore centrale sembrava proprio ricevere il testimone. Unico avvertimento: se nuova MR2 sarà, abituiamoci all'idea di una sportiva elettrica. Riceveremo aggiornamenti?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/05/2023