Toyota GR Corolla: che botto per la hot hatch jap! Le foto

É ormai da diverso tempo che sul web si discute di nuova Toyota GR Corolla (qui il nostro approfondimento). La versione più ''pepata'' della media nipponica dovrebbe arrivare dapprima in Giappone e Nord America e successivamente nel resto del mondo. Neanche a farlo apposta, negli scorsi giorni sono state pubblicate alcune immagini che ritraggono proprio una delle primissime versioni di serie di GR Corolla coinvolta in un brutto incidente.

La Toyota GR Corolla coinvolta nell'incidente

K.O. L’auto si presenta in condizioni davvero malandate, con tetto e cofano parzialmente deformati e gli airbag esplosi. A un primo sguardo il panorama sullo sfondo ricorda le valli desertiche degli Stati Uniti, dove l’auto - molto probabilmente - stava svolgendo gli ultimi collaudi di rito. Le foto sono state pubblicate lo scorso 28 gennaio sul sito GRCorollaForum: un portale di appassionati dove si discute di prezzi, caratteristiche e specifiche della nuova hot hatch jap.

Gli interni di Toyota GR Corolla

AUTO-BOMBA Nonostante le foto mettano in evidenza gli ingenti danni interni ed esterni subiti dall’auto, non disponiamo di alcuna informazione sulla dinamica dello schianto. Inoltre, non si conoscono le condizioni di coloro che erano all'interno dell'auto al momento dell'incidente. Con i suoi 300 CV e 370 Nm di coppia, la GR Corolla è la rivale ideale di Volkswagen Golf R. Il bolide del giapponese - proprio come GR Yaris (qui la nostra prova in pista) - dispone della trazione integrale, di differenziali a slittamento limitato Torsen ed è spinta da un tre cilindri turbo benzina da 1.6 litri.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 31/01/2023