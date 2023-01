Toyota bissa il successo: anche nel 2022 ha venduto più di tutti nel mondo

Quasi 10,4 milioni di esemplari significano leadership come nel 2020 e 2021 per tenere a distanza il Gruppo Volkswagen, che chiude il 2022 con 8,3 milioni di pezzi

NEL 2022 TOYOTA HA VENDUTO PIÙ DI TUTTI I giapponesi di Toyota replicano il successo del 2021 e per il terzo anno consecutivo si piazzano al primo posto nella vendita mondiale di veicoli. Il risultato di quasi 10,5 milioni di veicoli fra gennaio e dicembre, la pone sul gradino più alto del podio per il terzo anno consecutivo e acquista maggior valore se consideriamo le difficoltà causate dalla pandemia di Covid e la carenza globale di semiconduttori. Includendo i volumi delle sue controllate Daihatsu e Hino, la Casa automobilistica giapponese ha venduto un totale di 10.438.024 pezzi, superando di oltre 2 milioni di unità il Gruppo Volkswagen, che ha registrato vendite nel 2022 per 8,3 milioni di veicoli.

Mercato auto Toyota: i giapponesi al primo posto nel 2022LUCI E OMBRE NEI RISULTATI Mentre la produzione globale è effettivamente migliorata del 5%, a 10,6 milioni, i dati di vendita complessivi di Toyota nel 2022 sono diminuiti dello 0,1% rispetto a quelli del 2021 e le vendite in Giappone si sono contratte del 9,6%, a 1,9 milioni. Ma il segno negativo è stato controbilanciato dal trend positivo delle esportazioni, che sono aumentate del 2,3% a 8,58 milioni. Secondo le dichiarazioni di Toyota, la forte domanda in Asia ha permesso di mantenere le performance complessive sostanzialmente in linea con i risultati del 2021, mentre era impegnata a contrastare le restrizioni dell'offerta. Questi problemi erano ancora concreti e hanno limitato il potenziale produttivo di Toyota nel dicembre 2022.

Mercato auto Toyota: nel 2022 quasi 10,4 milioni di pezzi contro 8,3 milioni di VolkswagenALTA LA GUARDIA PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ E la Casa automobilistica conferma che “la situazione rimane difficile” anche adesso. Ma la maggior parte delle case automobilistiche si aspetta che queste interruzioni di fornitura si allentino nella seconda metà del 2023 e Toyota dovrebbe attualmente raggiungere i 10,6 milioni di produzione del 2022 quest'anno, a condizione che non ci siano interruzioni impreviste nella catena di approvvigionamento.

