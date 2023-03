Toyota GR86 vs Honda S2000: chi vince la drag race? Il video

Nuovo vs vecchio: Toyota GR86 e Honda S2000 a confronto in una gara di accelerazione. Il video della drag race

Una è l'ultimo oggetto del desiderio degli appassionati della guida sportiva, l'altra una vecchia gloria: uscita di produzione da anni, ma non meno ambita, tanto che le quotazioni dell'usato sono alle stelle e continuano a salire (qui la guida all'acquisto). Parliamo della Toyota GR86, che ho provato in pista al Monteblanco, e della Honda S2000, che qualche tempo fa mi sono divertito a confrontare con la Alpine A110 S. Come se la caverebbero in una drag race? Un sito in Sudafrica ha organizzato la sfida, che potete vedere nel video qui sotto, tratto da YouTube.

ATTENZIONE SPOILER Va sottolineato che le rivali dichiarano numeri vicinissimi: peso identico, con 236 CV per la Toyota e 240 CV per la Honda. L'unica vera differenza è la coppia, che sulla GR86 raggiunge un picco di 250 Nm a 3.700 giri contro i 207 Nm a 7.500 giri della S2000. Forse non era così scontato prevederlo, ma sulla linea del traguardo (al meglio delle tre prove) l'arrivo è al fotofinish. La maggior coppia della Toyota sembra facilitare un po' le cose al pilota, va detto, mentre con la Honda bisogna sfruttare e gestire al meglio il pattinamento delle gomme: un piccolo errore in questa fase si traduce in una grande differenza nel risultato finale. Ma che gara, ragazzi!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/03/2023