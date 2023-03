Toyota Corolla Cross AWD-i: l'ibrido full con consumi quasi da Diesel. La prova

Sono abbastanza convinto che quanto detto su Toyota Corolla Cross nella nostra comparativa a 3 (qui il video), rispecchi fedelmente il carattere di questo crossover giapponese! A un primo sguardo il C-SUV dei Tre Ellissi sembra proprio una versione in miniatura del celebre RAV4. Diciamo pure che per Corolla Cross, Toyota ha scelto un approccio piuttosto conservativo senza eccedere in inutili stravaganze estetiche. Un design che bada al sodo e che sposa quel principio di concretezza che da sempre contraddistingue i modelli Toyota. Per apprezzare nuova Corolla Cross non basta quindi fermarsi all’apparenza, tocca armarsi di pazienza e scoprirla con calma chilometro dopo chilometro. Solo in questa maniera si riesce a godere appieno di quel gioiellino tecnologico che si nasconde sotto il cofano! Mi spiego meglio…

RAV4 IN MINIATURA

Come detto lo stile di Corolla Cross ricalca in buona parte quello della sorellona RAV4 (qui nuovo RAV4 GR Sport). Lo si capisce subito guardando il frontale, con i fari affusolati e quella griglia a ferro di cavallo rovesciato che domina l’anteriore. Come avrete intuito non si tratta di un look di rottura, tutt’altro! Con il suo stile sobrio e contenuto, questa Corolla Cross utilizza lo stesso stratagemma già usato con Yaris Cross (qui la nostra prova su strada), traghettando una carrozzeria da classica 2 volumi nel mondo delle ruote alte. Qua e là sulla carrozzeria ci sono dettagli che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road, come i passaruota squadrati in plastica nera e il paraurti posteriore bello rialzato. Ambizioni fuoristradistiche che restano però solo sulla carta e che concedono al massimo qualche scampagnata su strade bianche. Se date un occhio al sottoscocca, noterete infatti che il tubo di scarico è molto esposto e piuttosto vicino al terreno.

Toyota Corolla Cross AWD-i: 3/4 anteriore

SOLIDA E CONCRETA

Anche all’interno si ritrova quel senso di concretezza e sobrietà già visto all’esterno. L’abitacolo è completo, c’è davvero tutto ciò che serve a portata di mano. Certo, in alcuni punti della plancia e dei pannelli si ritrova un po’ di plastica rigida, ma comunque ben camuffata in un abitacolo che - tutto sommato - mi trasmette un senso di solidità. Ingegnosa poi, l’idea di ricavare il portabottiglie sul bracciolo delle portiere posteriori. A tutto questo aggiungeteci la presenza del pregiato impianto audio JBL, che migliora il coinvolgimento con un’acustica molto pulita, anche se il subwoofer nel bagagliaio ruba spazio per i bagagli. Il sistema multimediale comprende uno schermo principale da 10,5 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Personalmente non sono un amante dei display a sbalzo flottanti, li preferisco incastonati nel cruscotto e orientati verso il guidatore. C’è da dire però che entrambi gli schermi sono di chiara lettura, con l’infotainment intuitivo e di facile comprensione. Peccato infine per l’assenza dell’head-up display che non è disponibile nemmeno come optional.

Toyota Corolla Cross AWD-i: interni

OCCHIO AL SUBWOOFER

Le dimensioni di Toyota Corolla Cross la inserisco all’interno del segmento dei SUV medi. 4,46 metri in lunghezza, 1,82 metri in larghezza per un’altezza di 1,62 metri. Misure che consentono a 4 occupanti (guidatore compreso) di viaggiare in gran scioltezza. Il bagagliaio non è dei più capienti -si parte da 390 litri - ma questo è in parte dovuto alle limitazioni del subwoofer e del secondo motore elettrico di questa versione AWD-i. Se si sceglie la variante con trazione anteriore il vano arriva fino a 425 litri di capacità. Il divanetto non è scorrevole, ma in compenso lo schienale dei sedili ha l’inclinazione regolabile, per recuperare giusto qualche centimetro nel baule. Bene anche il tappettino in plastica appoggiato sul piano di carico, in questa maniera si evita di macchiare la moquette quando si armeggia con liquidi e quant’altro.

Toyota Corolla Cross AWD-i: divanetto posteriore

IBRIDO DI QUALITÀ

Come anticipato Toyota Corolla Cross sa celare bene le sue carte vincenti. L’asso nella manica della giapponese è proprio il suo motore con tecnologia full-hybrid di quinta generazione. La base di partenza è un 2 litri 4 cilindri a ciclo Atkinson da 152 CV, abbinato a due motori elettrici (uno per asse) da 113 (anteriore) e 41 CV. Quindi - come avrete capito - la trazione è integrale, gestita interamente dal cervellone elettronico dell’auto che sceglie all’occorrenza come distribuirla sui due assali. La sinergia fra benzina ed elettroni porta la potenza di sistema a 197 CV, utili per chiudere lo 0-100 in 7,6 secondi per una velocità massima di 180 km/h. Il sistema fa tutto in autonomia, non c’è bisogno di spine o cavi di ricarica. L’energia elettrica immagazzinata durante le frenate o generata dal 4 cilindri viene incamerata direttamente in una batteria al litio da 4,08 Ah. Questa sincronia perfetta viene coordinata dal collaudato cambio automatico e-CVT, vero marchio di fabbrica dell’ibrido made in Toyota.

Toyota Corolla Cross AWD-i: motore

IMPRESSIONI DI GUIDA

Una volta posizionato il selettore in D (Drive) si parte sempre in elettrico. L’auto procede nel totale silenzio a seconda della carica della batteria e della ''pesantezza'' del vostro piede destro. All’occorrenza, il motore termico si accende per sostenere la marcia oppure per ricaricare gli accumulatori. Quando guido in città riesco sempre a massimizzare la guida a zero emissioni, i rallentamenti aiutano e il 4 cilindri entra in causa abbastanza raramente. Così facendo ottimizzo i consumi, che in effetti in contesto urbano sono davvero da record: appena 3,8 l/100 km. Discorso diverso una volta che si esce dalle mura cittadine: in extraurbano, viaggiando a 60/70 km/h - quando chiedo potenza - il benzina inizia a rumoreggiare e noto chiaramente il tipico effetto scooter che contraddistingue le trasmissioni CVT. Anche senza forza troppo sull’acceleratore si percepisce nettamente lo scollegamento fra la velocità effettiva dell’auto e i giri del motore. È un sound abbastanza fastidioso legato intrinsecamente al sistema propulsivo Toyota, che influisce negativamente sul piacere di guida, ma che in compenso garantisce ottimi valori di consumo. Pensate che dopo aver percorso qualcosa come 400 km, la media finale del computer di bordo si è stabilizzata sui 5 l/100 km, numeri quasi da Diesel.

Toyota Corolla Cross AWD-i: prova su strada

SCEGLIEREI LA DUE RUOTE MOTRICI E non è tutto! Dal mio punto di vista sono convito che se avessi provato la versione due ruote motrici il risultato sarebbe stato ancor più incoraggiante. Certo la trazione integrale aiuta sui fondi a bassa aderenza, migliorando tenuta e stabilità, ma se un’auto del genere la utilizzate per il classico casa-ufficio, la trazione anteriore è più che sufficiente alle vostre necessità. Per il resto Corolla Cross si dimostra un’auto davvero molto intuitiva nell’uso quotidiano, la marcia è sempre bella fluida, armoniosa e priva di cambi marcia a interrompere la progressione quando si da gas. A tutto ciò si aggiunge una discreta dotazione di assistenti di guida. Devo dire però che il Lane Trace Assist mi ha lasciato un po’ perplesso. Nei cambi di corsia involontari in autostrada, la vibrazione sullo sterzo è blanda, quasi impercettibile avrei preferito una segnalazione un po’ più decisa. La suite ADAS si completa infine con il sistema di pre-collisione, il riconoscimento della segnaletica stradale, il cruise control adattivo, le luci automatiche e il sistema di arresto d’emergenza.

Toyota Corolla Cross AWD-i: test drive

VERSIONI E PREZZI

Venendo al listino prezzi, nuova Toyota Corolla Cross è offerta solo con motorizzazione full-hybrid: il 1.8 litri benzina 2 ruote motrici da 140 CV introdotto proprio di recente (qui il nostro approfondimento) o 2 litri da 197 CV (2 o 4 ruote motrici). In totale gli allestimenti sono solo 2: Trend e Lounge. In cifre si parte dai 37.300 euro della entry-level Trend 1.8H due ruote motrici e si arriva 43.300 euro della top di gamma Lounge 2.0H da 197 CV AWD-i da 197 CV di potenza come quella di questa prova.

Toyota Corolla Cross: il logo AWD-i

SCHEDA TECNICA TOYOTA COROLLA CROSS AWD-i

Motore Benzina 2 litri, 4 cilindri + 2 motori elettrici (schema full-hybrid) Potenza di sistema 197 CV Prestazioni Vel. Max. 180 km/h | 0-100 km/h in 7,6 secondi Trazione Integrale Cambio e-CVT Dimensioni 4,46 x 1,82 x 1,62 m Passo 2,64 m Posti 5 Peso a vuoto 2.015 kg Bagagliaio Da 390 litri Consumi (misto WLTP) 5,3 - 5,4 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 121 - 122 g/km Prezzo A partire da 41.300 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/03/2023