Nuova Toyota Prius Plug-in: perché (e come) ordinarla adesso. Video demo

Nell'immaginario, è ancora l'ibrida per definizione. Chissà se la nuova generazione (e siamo a cinque) si guadagnerà la fama di regina pure tra le ibride plug-in. Già, perché Prius atto V, nel nostro Paese, esisterà solo in formato ibrido ricaricabile, evolvendo le sue proprietà di risparmio di energia termica, ma in qualche modo sconfessando l'idea originale di ibrida auto-rigenerabile. Solo il tempo darà una risposta. Intanto, dallo scorso 6 febbraio 2023, nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid è prenotabile online anche in Italia.

TECH SPEC Delle caratteristiche tecniche di nuova Prius, già abbiamo parlato in occasione della world premiere lo scorso dicembre, mentre per le impressioni di guida dobbiamo al momento fidarci del giudizio delle testate estere che già hanno avuto l'opportunità di un test drive. Brevemente: nuova piattaforma GA-C dal peso ridotto e dalla maggiore rigidità, motore 2 litri benzina da 148 cv che si abbina a un motore elettrico da 160 cv e insieme al quale genera una potenza combinata di 223 cv, fino a 69 km di autonomia in modalità EV grazie ad una nuova batteria da 13,6 kWh.

COME FARE PER Non è ancora stato comunicato (forse, nemmeno ancora formulato) il listino prezzi definitivo, tuttavia Prius Plug-in nuova edizione è già pre-ordinabile direttamente sul sito commerciale di Toyota Italia. Il processo di prenotazione consiste di pochi semplici passi e si conclude col versamento di un deposito di 250 euro. Una breve video dimostrazione spiega in dettaglio come procedere.

FULL OPTIONAL Al momento del pre-ordine è possibile scegliere il colore preferito, mentre l’unico allestimento disponibile è il Lounge, che prevede cerchi in lega da 19 pollici, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3 pollici, sedili riscaldabili in tessuto sportivo e a regolazione elettrica, nonché il pacchetto sicurezza Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.

BONUS RICARICA Prenotare Prius Plug-in un po' ''alla cieca'', senza ancora conoscere prezzo e importo di eventuali rate, è un gesto di fiducia che Toyota è ben felice di riconoscerti. Lo fa omaggiandoti di un voucher Enel X da 1.385 kWh, valido per 12 mesi dall’acquisto e pari a 100 ricariche complete della vettura. Per ricaricare Prius devi ora accettare lo sforzo di collegare la batteria alla presa di corrente, ma almeno per un anno la colleghi a costo zero.

RIPENSAMENTI Puoi infine inoltrare l'ordine senza particolari preoccupazioni. La scelta del colore e dell’allestimento in fase di pre-ordine non è vincolante – potrà essere infatti eventualmente cambiato al momento dell’ordine della vettura –, mentre i clienti che decideranno di non procedere all’acquisto potranno ottenere il rimborso del deposito versato. C'è tempo: il periodo di prelazione terminerà il 18 aprile.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/02/2023