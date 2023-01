GT86: Toyota le rimette a nuovo. Guarda il video!

86Re:Project è un servizio di ripristino in fabbrica per riportare le Toyota GT86 in condizioni pari al nuovo. Eccolo in video

Sarà pure meno prestante della nuova GR86 (qui il video della prova in pista) ma il fascino e le qualità della Toyota GT86 rimangono immutate e trainata dal successo dirompente della sorellina minore le sue quotazioni, letteralmente, volano. Anche per questo, e per onorare una tradizione di cui i Giapponesi sono sempre rispettosi, Toyota ha avviato in patria il programma 86Re:Project. Il video da YouTube qui sotto mostra di che si tratta, ma se il vostro giapponese è un po' arrugginito, continuate a leggere...

PULIZIA PROFONDA Il progetto 86Re:Project è pensato per riportare le GT86 in condizioni pari al nuovo. Molto più di un'operazione di car detailing, dunque. Tutto inizia con un'attenta ispezione del veicolo, sostituendo tutte le parti che lo richiedono. Attenzione, però: non è un semplice tagliando ''doppio malto'', ma prevede controlli dettagliatissimi e interventi profondi che mai verrebbero presi in considerazione durante la normale manutenzione programmata. Per esempio l'interno del motore viene ispezionato con un dispositivo a fibra ottica, le camere di combustione vengono pulite con fluidi speciali e le valvole scrostate dai residui. Naturalmente anche l'interno del vano motore viene lavato accuratamente.

Le incrostazioni sulle valvole vengono rimosse nel programma 86Re:Project

RIPRISTINO CERTIFICATO I costi del ripristino non sono stati annunciati, ma dipendono dallo stato di conservazione iniziale del veicolo e dell'entità degli interventi che si rendono necessari, come anche dalle scelte del cliente sulle operazioni facoltative. Per esempio, la sostituzione di tutti i supporti in gomma, che potrebbero presentarsi ancora in buono stato nonostante l'invecchiamento. Per non andare alla cieca e assicurarsi che tutto sia stato fatto a regola d'arte, il passo successivo è che la Toyota 86 venga testata da un tecnico lungo un percorso appositamente predisposto. Al termine, viene rilasciato un certificato specifico a testimoniare l'avvenuto ripristino in fabbrica.

86Re:Project, al termine del ripristino la Toyota GT86 viene testata da un tecnico su un percorso ad hoc

SOLO JDM, PER ORA L'86Re:Project è già disponibile presso il GR Garage Fukuroi nella prefettura di Shizuoka in Giappone. Il programma verrà gradualmente implementato presso i concessionari Toyota GR locali nel corso del 2023, mentre non si ha per ora notizia di una sua estensione al di fuori del mercato domestico. Peccato, perché le Toyota GT86 con specifiche UE sono quasi identiche a quelle per il Giappone e quindi dovrebbero essere compatibili con il programma. Chissà che l'alta considerazione di cui gode la coupé del Sol Levante presso gli appassionati non convinca Toyota a esportare questo servizio anche da noi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/01/2023