Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid: cala la potenza, cala pure il prezzo

Non è nuova, Toyota, a declinare il suo cavallo di battaglia, la tecnologia Full Hybrid, in due configurazioni all'apparenza molto simili tra loro (vedi Corolla, vedi C-HR). Poiché Corolla Cross sin qui è un successo, valeva la pena ripetere l'esperienza. Oltre che in edizione 2,0 litri, il full hybrid di Corolla Cross è ora disponibile anche in formato da 1,8 litri. Solo 200 cc in meno di volume della cilindrata, ma la differenza - all'atto pratico - è sensibile.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid: l'alternativa

DI CONQUISTA Il nuovo modello da 1,8 litri, spiegano dalla Casa, ''aprirà a Corolla Cross un mercato più ampio, offrendo il perfetto equilibrio tra efficienza e prestazioni, abbinate ai vantaggi della convenienza e dell'affidabilità Toyota''. I guidatori inoltre, si legge nel comunicato, apprezzeranno ''un'esperienza più gratificante al volante, con una relazione più stretta tra l'uso dell'acceleratore e la risposta dell'auto''. In sostanza: minore potenza, ma anche minori consumi.

Corolla Cross 1.8 Hybrid, potenza di sistema di 140 CV

IN CIFRE Il continuo miglioramento, da parte di Toyota, della sua tecnologia elettrificata (oggi alla quinta generazione) permette in ogni caso a Corolla Cross 1.8 Hybrid di raggiungere una potenza di sistema di 140 CV (anziché i 190 CV di Corolla Cross 2.0 Hybrid), quindi un'accelerazione 0-100 km/h in 9,9 secondi (anziché 7,7 secondi). Consumi non ancora noti (con ogni probabilità inferiori ai 5,0 l/100 km nel misto), emissioni CO2 di 112-121 g/km, a seconda delle specifiche modello. Sempre presente l'opzione, infine, della marcia in modalità completamente elettrica (EV), almeno quando possibile.

IL TELAIO Il modello da 1,8 litri utilizza la stessa piattaforma GA-C del modello da 2,0 litri, con la differenza principale del passaggio da una sospensione posteriore a doppio braccio oscillante multilink a una più semplice barra di torsione ad alta rigidità. Dinamica leggermente sacrificata, ma maggiore spazio nel bagagliaio (+37 litri). Le sospensioni anteriori rimangono invece le stesse.

Corolla Cross 1.8 Hybrid, modifiche anche al telaio

ALLESTIMENTI Sempre due versioni: Trend e Lounge. L’allestimento Trend offre di serie cerchi in lega da 18”, fari Bi-LED, climatizzatore automatico, il nuovo pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5”, connettività Apple Carplay e Android Auto, digital cockpit da 12,3”, portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati. La Lounge aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, e tetto panoramico.

Corolla Cross 1.8 Hybrid: versioni Trend e Lounge

PREZZI Si parte dai 37.300 euro di Corolla Cross 1.8 Hybrid Trend, mentre la versione Lounge ha un prezzo di 39.300 euro. In sostanza, in edizione 1.8 Hybrid, Corolla Cross costa 1.500 euro in meno.

PROMOZIONI La campagna di lancio prevede uno sconto di 3.500 euro. Che si applica in caso di finanziamento Toyota Easy, ma che è valido per tutte le combinazioni di motorizzazione ed allestimento. Dal 2023, perciò, la gamma Corolla Cross parte da 33.800 euro.

TEMPISTICHE Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid è già ordinabile (febbraio 2023), con i primi esemplari in arrivo presso i concessionari Toyota nel mese di maggio 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2023