Toyota Aygo X Undercover, nuova eccentrica serie speciale

Il senso pratico della citycar giapponese esplora il mondo della moda. Aygo X Undercover in vendita anche in Italia? Forse

In campi diversi, ma pur sempre innovatori leader. Toyota e Undercover reinventano Aygo X, nella sua nuova veste ora la citycar rivelazione del 2022 è più...anticonformista. Tiratura limitata, solo 5.000 esemplari. Vendite in Italia? Si attende conferma.

IN PASSERELLA In anteprima in concomitanza con la sfilata Undercover alla Settimana della Moda di Parigi, Aygo X Undercover presenta caratteristiche di design interne ed esterne uniche. Ispirati alle filosofie di Takahashi di rottura degli stereotipi, gli aggiornamenti includono un esclusivo colore della carrozzeria grigio bicolore, accenti rosso corallo per i cerchi in lega da 18 pollici, sedili con marchio Undercover e tappetini con motivo monogramma. Il motto ''Chaos / Balance'' compare negli adesivi sul tetto.

QUARTA DIMENSIONE Il familiare tema Undercover di contrasti sovrapposti - punk e couture, digitale e analogico - si estenderà a una campagna di lancio ambientata in un mondo semi-immaginario che collega Tokyo con Parigi. Una ''città nascosta'' in cui il virtuale e il fisico si confondono, ispirata dall'aspetto e dall'atteggiamento di due luoghi al centro della collaborazione. Dove la cultura underground di Harajuku incontra il savoir faire contemporaneo di Le Marais. Tanta curiosità, non c'è che dire.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2023