Toyota: si è spento Shoichiro Toyoda, figlio del fondatore

Per insufficienza cardiaca è morto a 97 anni Shoichiro Toyoda, figlio del fondatore e padre dell'ex amministratore delegato Akio Toyoda. Entrato in azienda nel 1952, Shoichiro ricopriva ancora la carica di Presidente Onorario e ha presieduto l'espansione negli USA della casa automobilistica giapponese, lanciando il brand di lusso Lexus e l'ibrida Prius.

Lexus LS 400

UN GIGANTE DELL'INDUSTRIA A lui si deve anche il nuovo modello per il controllo della qualità nella produzione che ha fatto scuola in tutto il mondo: ''Shoichiro Toyoda ha portato la Toyota a diventare la migliore casa automobilistica del mondo'', ha dichiarato il primo ministro giapponese Fumio Kishida in una dichiarazione di cordoglio. Ingegnere laureato alla Tohoku University, Toyoda si è sempre ispirato al lascito morale di suo padre, secondo cui ''un ingegnere appartiene alla fabbrica''.

Toyota Prius di prima generazione

LA CARRIERA Shoichiro Toyoda è stato nominato amministratore delegato di Toyota nel 1961 per il suo lavoro sulla qualità. Nel 1981, è stato nominato a capo dell'organizzazione di vendita di Toyota. A seguito di una fusione delle organizzazioni di produzione e vendita, un anno dopo ha assunto il timone della Toyota Motor Corp, servendo come presidente dal 1992 al 1999.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2023