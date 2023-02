Toyota Corolla 2023, l'ibrido ingrana la quinta. E alla guida...

Per realizzare che la Corolla che incrocerete lungo il vostro casa-ufficio da marzo in avanti sia una Corolla model year 2023, serve una vista di undici decimi. Molto più semplice riconoscere il restyling se si sale a bordo. E ancora meglio, se si accende il motore. Anzi, i motori. Sull’auto che si è a lungo fregiata del titolo di best seller mondiale, l’ibrido Toyota raggiunge la quinta generazione. Che significa? C'è solo un modo per saperlo. Ascoltare chi l'ha costruita, e poi guidare.



Toyota Corolla Touring Sports 2023

Usando un linguaggio molto tecnico, significa che prima, Corolla, adottava un ibrido di quarta generazione. E che in futuro, la quinta verrà - probabilmente - sostituita dalla sesta. Scherzi a parte: il “full hybrid 5.0” di Toyota, o “full hybrid electric”, come oggi ama sottolineare il Costruttore che dell’ibrido detiene i diritti d’autore, è (leggermente) migliore del precedente sotto molteplici punti di vista.

Toyota Corolla 2023: full hybrid electric di quinta generazione

HYBRID POWER Migliore, innanzitutto, perché ha maggiore potenza. Da 122 cv il sistema ibrido entry level, quello basata sul 4 cilindri 1.8 benzina (più motore elettrico) cresce ora a quota 140 cv. A sua volta lo step superiore, cioè l’unità di cilindrata 2.0, passa da 184 cv a 197 cv. In ambedue i casi, lo 0-100 km/h richiede tre decimi di secondo in meno (rispettivamente, 9,1 e 7,4 secondi: mica male).

VEDI COROLLA SUV Il “duemila” lo abbiamo già messo alla prova a bordo di Corolla Cross, modello sul quale viene declinato anche a trazione integrale, con motore elettrico posteriore supplementare. Corolla 5 porte, o hatchback, e Corolla station wagon, o Touring Sports, esistono invece esclusivamente a trazione anteriore. Che basta, e avanza.

Toyota Corolla 2023: vi piace di più la wagon o la hatchback?

SMART BATTERY Cresce la capacità della batteria agli ioni di litio, quindi la (pur breve) distanza percorribile in veleggio, in modalità 100% elettrica, ma al tempo stesso, della batteria, calano gli ingombri e il peso, inferiore di 18 kg rispetto a prima. Telaisticamente parlando, un bel risultato. Non solo: il funzionamento della batteria è ora governato da un programma predittivo che memorizza i tuoi percorsi più frequenti e che - ad esempio - in prossimità di quegli incroci o svolte in cui sei solito rallentare, ti consiglia - tramite il display - di rilasciare l’acceleratore, permettendo così al freno motore di massimizzare il recupero dell’energia. Della serie: addio privacy, ma in fondo, il sistema ti spia per il tuo bene.

Toyota Corolla 2023: restyling tecnico e stilistico

FINE TUNING Gli ingegneri giapponesi sostengono che l’ultima release dell’ibrido Toyota sia più piacevole all’uso anche grazie a modifiche alla centralina principale, o Power Control Unit, e al transaxle, o gruppo trasmissione-differenziale. In particolare, la ricalibrazione dell’acceleratore dovrebbe restituire un feeling di progressione più naturale, anche - dicono - in salita e in discesa. Essendo infine registrato su un regime di rotazione inferiore, nei tragitti autostradali il motore termico dovrebbe risultare anche più silenzioso.

All’atto pratico, la guida è - come prima, più di prima - fluida, scorrevole, rilassante, anche per merito di uno sterzo leggero, ma preciso. Ecco, per la verità, quell'effetto trascinamento, o ''effetto scooter'', che da sempre affligge il full hybrid in salsa Toyota, non è del tutto scomparso...

Toyota Corolla 2023. Effetto scooter: presente

TALLONE D'ACHILLE Intendo dire che - attenzione: solo affondando con decisione il piede sul gas, la discrepanza tra la crescita dei giri motore e la crescita della velocità è ancora abbastanza percepibile. D’altra parte, quel peccato originale - almeno in chiave rumorosità - del cambio automatico a variazione continua e-CVT è sempre lì al suo posto. CVT ideale nella guida in totale relax nel traffico cittadino, ideale-no per la guida sportiva, o anche solo di fronte alla necessità di un kick-down violento per effettuare un sorpasso. Ma devi solo stabilire un briciolo di confidenza.

Toyota Corolla 2023, col 2 litri hai potenza in abbondanza

OK I CONSUMI In sostanza: sia del 1.8, sia del 2.0, si apprezzano sia la maggiore prestanza fisica (che ''tiro'', il 2 litri!), sia anche i consumi medi, tradizionale punto di forza dell’ibrido senza-spina. Dichiarati fanno rispettivamente 4,4 e 4,6 l/100 km la berlina (un mezzo punto decimale in più la wagon), punteggi che in effetti sfioro anch’io durante questa breve prima guida. Detto dei pregi, i difetti congeniti - e ripeto, non certo gravi - dell’accoppiata full hybrid - CVT, vengono neutralizzati solo in parte.

Toyota Corolla 2023: la calandra rinnovata

Non solo tecnica, l’aggiornamento di metà ciclo vita di Corolla 12esima (!) generazione è anche design. All’esterno, modifiche alla trama a nido d’ape della grigli anteriore, alla firma luminosa dei fari a LED o bi-LED (a seconda dell’allestimento), alle cornici dei fendinebbia e al disegno dei cerchi in lega. All’interno, nuove combinazioni di rivestimenti e finiture, ma soprattutto, nuovi sono il display centrale, dalla stessa forma a sbalzo ma ora da 10,5 pollici anziché 8 pollici (e senza più i comandi fisici ai lati), sia - indovina un po’ - il quadro strumenti digitale, un bello schermo da 12,3 pollici personalizzabile in quattro grafiche.

La nuova strumentazione digitale

Il sistema di infotainment è ora più veloce e soprattutto con comandi vocali avanzati, navigazione basata su cloud e abilitato agli aggiornamenti via etere. Android Auto solo via cavo, Apple CarPlay anche wireless. Da cellulare, scaricando l’app MyT, puoi giocare ad aprire e chiudere le portiere, accendere le luci di emergenza, preriscaldare l'abitacolo, ritrovare l'auto se non ricordi a quale livello del parcheggio multipiano l'hai abbandonata.

TOYOTA SAFETY SENSE Tra i nuovi ADAS, segnalo le due funzioni a mio avviso più interessanti. L’assistenza all'uscita sicura, un cicalino che quando, da fermi, aprite la portiera, vi avvisa del sopraggiungere di auto o ciclisti, e che dovrebbe risparmiare loro una sportellata alla Fantozzi, inoltre la funzione di soppressione dell’acceleratore, qualora a basse velocità il cervellone elettronico rilevasse da parte vostra un “pestone” sul gas palesemente involontario. Capita, e sai anche tu che danni…

Nuovo anche il design dei cerchi in lega

Corolla 2023 già ordinabile, prime consegne - dicevo all’inizio - a partire da marzo. Due carrozzerie, due allestimenti, Active e la più agguerrita Corolla GR Sport, con cerchi da 18 pollici e altri richiami al mondo delle corse fuori e dentro. Prezzi da 33.300 euro. L’upgrade da 1.8 a 2.0 costa 2.500 euro. La configurazione GR Sport prevede un sovrapprezzo di 3.000 euro, il gap tra berlina 5 porte e station wagon ammonta infine a 1.000 euro. Al lancio, Hybrid Bonus Toyota fino a 3.500 euro.

VERDETTO

Lunga vita a Corolla e al suo ibrido autoricaricabile che - lungi dall’essere perfetto e adatto a tutti e a tutte le circostanze - ti consente ancora di disinteressarti serenamente di cavi e colonnine.

Viva l'ibrido Toyota

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS 1.8 HYBRID (MY23)

Lunghezza 4.650 mm Larghezza 1.790 mm Altezza 1.460 mm Passo 2.700 mm Bagagliaio 596 litri Peso 1.475 kg Motore 4 cil. 1.798 cc full hybrid Potenza 140 CV Cambio automatico a variazione continua Trazione anteriore Acc. 0-100 km/h 9,4 secondi Velocità max. 180 km/h Consumi 4,5 l/100 km (combinato WLTP) Emissioni CO2 102 g/km Prezzo 34.300 euro (Active), 37.300 euro (GR Sport)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2023