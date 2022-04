E alla fine si incontrarono: Golf R, GR Yaris, una pista. Video

Segmenti differenti, tante cose in comune. E in circuito, la potenza non è tutto. Super Golf vs Super Yaris: Start Your Engine

Non è il match che mette in palio un titolo mondiale di categoria. Se sul quadrato incrociano i guantoni un peso medio e un peso welter, è solo perché è il pubblico a volerlo, è solo per divertimento. Vuoi mai che capiti qualche imprevisto, e un verdetto già scritto venga ribaltato... Toyota GR Yaris e Volkswagen Golf R disputano differenti campionati, eppure hanno pure tante cose in comune. Tipo un telaio a trazione integrale, un motore sovralimentato, un ordine di prezzo non del tutto differente, essendo in entrambi i casi distante anni luce dalle cifre standard delle rispettive versioni ''civili''. Almeno fino a quando GR Corolla non raggiungerà il mercato, una sfida appare quindi più che naturale.

VEDI ANCHE

A NOI DUE A portare in pista Golf R e GR Yaris è la coppia di tester del canale YouTube Mighty Car Mods. Far derapare Golf non è difficile: grazie a un nuovo software del sistema di controllo della stabilità, nonché di modifiche al differenziale posteriore, è come se la tedesca viaggiasse con ''drift mode'' incorporato. A sua volta, anche la più piccina Yaris - un sistema di trazione integrale intelligente, una potenza incredibilmente alta per un motore così piccolo - offre diversi scenari di ripartizione della coppia. Mandarla alla deriva non è mission impossible, purché tu possieda le abilità minime. Ma in pista, di solito, non è una derapata che vai cercando, ma il miglior crono sul giro. Ebbene, non vi roviniamo il video. Dieci minuti molto interessanti... Enjoy.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/04/2022