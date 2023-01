Vendesi l'auto di Mr Bean. Nooo, non quella. La sua Delta Integrale

Spassosissimo nei panni del suo personaggio più famoso, serissimo quando si tratta di decidere su quale mezzo a quattro ruote mettere il sedere. Tutti conoscono la passione che Rowan Atkinson nutre per le auto, con un occhio di riguardo per le auto sportive (con tutto il rispetto per la Mini Mak III gialla che guida nella serie Mr Bean). Della sua collezione, ora il comico british vende un esemplare di un certo livello. Perché Bean si separi della sua Lancia Delta Integrale, non è dato sapere. Quel che conta, è che è in perfette condizioni. Pronta per il ''ciak'' su un nuovo set.

UN SIGNOR BLU Atkinson vende la sua Delta HF Integrale Evo II del 1993 dopo meno di due anni di proprietà. Ha acquistato l'auto nel maggio 2021 con 87.000 km e ora la mette sul mercato con soli 3.000 km in più. In trent'anni, l'auto ha percorso appena 90.000 km. Si dice che l'attore avesse scelto questo esemplare attirato dal suo raro colore di fabbrica, il Lord Blue. Ah, tranquilli: benché originariamente venduta in Giappone e importata nel Regno Unito nel 2011, la Delta (ormai ex) Mr Bean - come ogni Integrale mai prodotta - conserva la guida a sinistra.

EVO II PROFILE Tra gli ultimi modelli Evo e utilizzata come vettura di omologazione stradale secondo il regolamento del Mondiale Rally, la Delta HF Integrale Evo II beneficiava di un nuovo turbo Garrett e di una serie di controlli computerizzati avanzati per far funzionare meglio il motore. Gli aggiornamenti permisero al quattro cilindri in linea turbocompresso da 2,0 litri e 16 valvole di raggiungere quota 215 CV. Il modello del 1993 ha anche nuovi cerchi in lega leggera da 16 pollici, modanature del tetto in tinta con la carrozzeria, tappo del serbatoio in alluminio, teste dei cilindri rosse, volante MOMO rivestito in pelle e sedili Recaro con schienale alto di serie. Confrontando le specifiche con l'esemplare appartenuto ad Atkinson, tutto combacia.

CHI OFFRE DI PIÙ Secondo Silverstone Auctions, la Casa d'aste che gestirà la vendita all'evento del 25 febbraio a Stoneleigh Park, nel Warwickshire, l'auto si presenta molto bene. Motivo per il quale si preannuncia un prezzo tra 65.000 e 75.000 sterline, vale a dire tra 74.000 e 85.000 euro circa. D'altra parte ha pochi chilometri, è in buono stato e le quotazioni di Delta Integrale sono in crescita. Aggiungici un passato da ''Bean car'' capirai perché non è un'auto economica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2023