La Vanwall Vandervell? Non è la nuova Lancia Delta S4, ma la ricorda

Vanwall non cita mai la Lancia Delta S4 come musa ispiratrice, che del resto sarebbe lontana dall'eredità del marchio britannico, non di meno l'auto elettrica in serie limitata che vedete in queste foto pare una sorta di restomod a batterie del'icona italiana: con buona pace del classico verde ''British Racing Green'' scelto come colore di lancio per sottolineare le origini inglesi del Brand. Il nome? Vanwall Vandervell.

Vanwall Vandervell, 3/4 anteriore

La carrozzeria è quella di una due volumi a quattro porte più portellone e le sue forme aggressive attirano subito l'attenzione: guardate bene le immagini della gallery e ditemi se in più di un dettaglio non ricorda proprio la mitica Lancia Delta S4: la mitica Gruppo B che a Lancia e all'Italia tutta ha portato tanti trionfi (e indimenticabili tragedie). Guardate il cofano anteriore quasi piatto, i fianchi larghi e spigolosi, la coda sfaccettata con il lunotto spiovente. E ancora guardate le prese d'aria sul terzo montante, a ricordare quelle che tanto caratterizzavano la silhouette dell'iconica italiana. Coincidenze?

Lancia Delta S4 Stradale: il frontale

ISPIRAZIONE RACING Il look estremamente sportivo è sottolineato dal grande splitter aerodinamico anteriore in fibra di carbonio, dalle minigonne laterali e dallo spoiler posteriore. Enormi le ruote, specie in rapporto al tipo d'auto: parliamo di cerchi in lega da 22”, calzate da gomme dal profilo ribassato (molto ribassato, evidentemente). Immagini degli interni, per ora, non ne abbiamo, ma secondo Vanwall ''sono caratterizzati da un abitacolo che presta particolare attenzione alla posizione di guida, con un'ergonomia eccezionale e richiami al mondo del motorsport. Tutto questo è ottenuto senza rinunciare al comfort grazie all'utilizzo di materiali di altissima qualità, come la pelle pregiata e la fibra di carbonio a vista''.

Vanwall Vandervell, vista laterale

Senza svelare il peso complessivo, l'Azienda sottolinea che ''La leggerezza è un altro elemento chiave per ottenere prestazioni eccezionali. È subito chiaro che questo modello è il risultato del vasto know-how tecnico e delle competenze accumulate negli anni dal nostro team dedicato''. In ogni caso le potenze in gioco sono molto elevate, come usa nel mondo delle auto elettriche. La Vanwall stradale sarà disponibile in due versioni: Vandervell S e Vandervell S Plus, entrambe a trazione integrale. Vandervell S eroga 320 CV, raggiunge i 185 km/h e impiega 4,9 secondi nello 0-100 km/h, con un'autonomia di circa 450 km nel ciclo misto. Vandervell S Plus alza l'asticella con 580 CV: raggiunge i 265 km/h e brucia lo 0-100 in 3,4 secondi, con un'autonomia di circa 420 km.

Lancia Delta S4 Stradale: vista laterale

IL COSTRUTTORE L'avvento dell'auto elettrica è quasi un nuovo anno zero per l'automobile. Per tutti è una novità ed ecco che molti nomi sconosciuti si gettano nella mischia con prodotti fuori dal coro. Il caso di Vanwall è un po' particolare, perché si tratta di un marchio automobilistico storico celebre, ma defunto. In tempi recenti è stato resuscitato da Colin Kolles, ex amministratore delegato e team principal di molti team di F1. Per la berlina sportiva elettrica, il nome Vandervell omaggia l'inglese Tony Vandervell, che fondò il marchio Vanwall nel 1951. L'annuncio dell'arrivo dell'auto stradale arriva dopo la conferma della FIA che il team Floyd Vanwall Racing Team è iscritto al WEC 2023 e prenderà parte quindi anche alla prossima 24 Ore di Le Mans, con una hypercar guidata, tra gli altri, anche da Jacques Villeneuve. Anche della hypercar verrà realizzata una versione stradale.

Vanwall Vandervell, 3/4 posteriore

La Vandervell S Plus è omologata per la circolazione su strada ed è coperta da una garanzia di qualità e assistenza di 2 anni. Sarà prodotta in una serie limitata di 500 esemplari presso Vanwall's Greding (Germania). La S e la S Plus saranno commercializzate tramite vendite dirette e distribuite con consegne a partire dal terzo trimestre del 2023. Per la carrozzeria si può avere qualsiasi colore su richiesta del cliente e cinque scelte complementari sono disponibili per gli interni, con ampie possibilità di personalizzazione tailor made. Il prezzo viene definito da Vanwall come ''estremamente competitivo'' e parte da 156.160 euro (128.000 euro più IVA esclusa).





Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/01/2023