Lo Stato che odia l'auto elettrica: "Stop alle EV entro il 2035"

Contro-transizione energetica. In Wyoming (dove le EV stanno a zero) la proposta di un gruppo di senatori che fa arrabbiare Biden

Nel 2035, quando in tutta Europa le auto diesel e benzina saranno vietate, tu - che di passare all'auto elettrica non vuoi proprio saperne - ti trasferirai in Wyoming. Non solo è un luogo che esiste davvero: il Wyoming si candida pure come riserva di caccia di tutti quegli automobilisti che alla transizione ''green'' oppongono una certa resistenza. La proposta di legge ''al contrario'' sponsorizzata dai locali senatori Jim Anderson, Brian Boner, Ed Cooper e Dan Dockstader, nonché dai rappresentanti Donald Burkhart e Bill Henderson, è volta a eliminare gradualmente le vendite di nuovi veicoli elettrici entro il 2035, e non viceversa. Il presidente Joe Biden, che dall'inizio del suo mandato spinge per portare i veicoli elettrici al 50% delle vendite, non l'avrà presa bene.

CONTRO-RIVOLUZIONE Il disegno di legge menziona diversi motivi per i quali il Wyoming, proprio in un momento in cui, negli USA, gli Stati della California, di New York e dell'Oregon vogliono vietare i veicoli a combustione entro il 2035, entro la stessa scadenza vuole mettere al bando i veicoli elettrici. Premessa: laggiù, all'anagrafe automobilistica sono registrate meno di 500 auto elettriche. Il modello nuovo di gran lunga più venduto è il pickup Ford F-150, il modello usato di gran lunga più venduto è - indovina - il Ford F-150.

IL PETROLIO NON SI TOCCA Secondo il disegno di legge, la produzione di petrolio e gas è stata a lungo una delle maggiori industrie del Wyoming, creando posti di lavoro e contribuendo alle entrate dello Stato. Un eventuale aumento delle vendite di veicoli elettrici a scapito dei veicoli a benzina, sostengono i senatori, avrebbe un impatto negativo su migliaia di famiglie, quindi sull'economia stessa del Wyoming. ''L'eliminazione graduale della vendita di nuovi veicoli elettrici nel Wyoming entro il 2035 - si legge nella proposta - garantirà la stabilità dell'industria petrolifera locale e contribuirà a preservare i minerali critici del Paese per scopi vitali''. Ma il disegno di legge attacca direttamente i veicoli elettrici stessi.

WILD WILD WEST Il Wyoming è uno Stato con poche persone (con poco più di 500 mila abitanti, è il meno popoloso degli Stati Uniti), tanti bisonti, ma soprattutto ampi tratti aperti di autostrade e poche infrastrutture di ricarica. Secondo il disegno di legge, inoltre, le batterie non sarebbero facilmente riciclabili, quindi il Governo locale dovrebbe sviluppare i mezzi per farlo, probabilmente a un costo significativo. Preoccupazione, infine, viene espressa per la quantità di elettricità da fornire a tutte le stazioni di ricarica.

IL GUANTO DI SFIDA Il Wyoming ora consegnerà copie del disegno di legge al presidente Biden, a ciascun membro della delegazione del Congresso del Wyoming, al presidente del Senato degli Stati Uniti, al presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, al governatore del Wyoming e - per conoscenza - al governatore della California. Nel frattempo, il legislatore sta ''consigliando'' alle industrie e ai privati cittadini di limitare la vendita e l'acquisto di nuovi veicoli elettrici. Guardando al loro indice di diffusione, non sembra dopotutto una richiesta impopolare.

YOU ARE (NOT) WELCOME Il caso del Wyoming è il classico caso limite, sin quasi caricaturale. Sta di fatto che la notizia sta facendo il giro del mondo, e alimentando un dibattito destinato a durare a lungo. Almeno, fino al 2035.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2023