Editoriale

Perché accontentarsi di un buon risultato, quando all'orizzonte già si staglia il paradiso? E il paradiso, per alcuni esseri umani, a quanto pare è un mondo senza più automobili. Avete capito bene: non solo quelle ''sporcaccione'' di auto diesel e benzina, che quelle ormai sembrano ormai tutti d'accordo nel voler far fuori ad ogni costo. Anche le semper laudandee in secula seculorom auto elettriche. Le quali, in fondo, occupano spazio, viaggiano veloce e a modo loro inquinano pure. Ma dai.

THE FINAL COUNTDOWN Mentre Governi e Case auto si incontravano al COP26 di Glasgow e firmavano (non tutti, per la verità) protocolli per aumentare drasticamente l'uso dei veicoli elettrici, e contemporaneamente programmare l'estinzione dei motori termici da qui a 20 anni, gli attivisti più incalliti sottoponevano ai grandi della Terra un tema ancor più fondamental(istico): e se rinunciassimo a tutti i tipi di auto?

Auto elettrica, gli ambientalisti le remano contro?

OCCASIONE PERSA In una serie di proteste, gruppi di ambientalisti hanno sollecitato maggiori finanziamenti per i trasporti pubblici e le piste ciclabili e pedonali, sostenendo come la ''rivoluzione verde'' promessa durante la pandemia di Covid, in realtà nella maggioranza delle città non si sia mai davvero materializzata.

DAGLI ALL'EV! Interpellati dalla stampa locale, i manifestanti - per lo più aderenti ai movimenti ecologisti GoBike e Pedal on Parliament - hanno argomentato la propria ostilità ''tout court'' verso le auto: sostenendo come durante i lockdown il ciclismo sia rifiorito, ma anche che molte persone, una volta abolite le restrizioni, siano tornate alle automobili perché nel traffico non si sentivano al sicuro. ''Anche con sole auto elettriche in circolazione, le persone si sentiranno ancora in pericolo''. E anche: “L'auto elettrica non risolve il problema della congestione sulle nostre strade''. E ancora: ''Anche passando all'elettrico, saremo sempre isolati nel nostro piccolo abitacolo, senza comunicare, senza incontrare altre persone”.

COP26, gli ecologisti invocano lo stop all'automobile

GREENWASHING Altro cavallo di battaglia degli oppositori dell'elettrico, già espressisi in settembre all'IAA Mobility di Monaco: sebbene siano molto meno inquinanti delle auto tradizionali, il litio delle batterie viene estratto in circostanze spesso controverse e la polvere dei freni e degli pneumatici emette comunque una certa quantità di inquinamento atmosferico.

SEI SERIO? D'accordo. Passi per il tema della reale sostenibilità del ciclo di vita di una EV, che a conti fatti - al momento - rivaleggia con quello di un'auto a combustione interna. Ma scoprire, tutt'a un tratto, che nemmeno l'auto elettrica sa volare e non può impedire un ingorgo, che se un'elettrica ti arriva addosso mentre attraversi la strada, fa male, che guidare l'auto per andare a lavorare non è come fare aperitivo con gli amici. Tutto ciò suona ingenuo, se non addirittura diabolico.

L'AVVOCATO DEL DIAVOLO Non è da ieri che sosteniamo come l'elettrico non sia la soluzione a tutti i mali, almeno non nel breve termine. Solleviamo anzi dubbi quando i Costruttori si sperticano negli elogi al full electric e fissano scadenze entro le quali rottamare un secolo di storia di motori a scoppio. Ma un'auto elettrica è pur sempre un'auto. E l'auto è lo strumento massimo di libertà, fattore di accelerazione del progresso culturale ed economico del Novecento. Il nostro ruolo critico, lo esercitiamo e continuiamo a farlo. Adesso, però, non esageriamo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/11/2021