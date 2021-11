Forese ve l'eravate perso ed ecco qui il modo per rimediare: il video POV di Eric Ritter, che sbriciola il record di velocità per auto elettriche sul lago salato di Bonneville, è uno spettacolo da non perdere. Guardate le vibrazioni a cui è sottoposto il suo streamliner, schierato dal team Vesco Racing in collaborazione con reVolt System; ascoltate il ronzio sempre più lancinante del motore elettrico sfiorare i 575 km/h. L'impresa, documentata dal video onboard, è emozionante.

UN CUORE TESLA. ANZI DUE La Team Vesco 444 reVolt Systems ''Little Giant'' è alimentata da 1.152 batterie prismatiche agli ioni di litio, che danno energia a una coppia di motori pesantemente modificati ricavati da una Tesla Model S. Tocco di classe, niente generatori tradizionali per ricaricare gli accumulatori, che vengono invece alimentati con energia solare attraverso un generatore fotovoltaico ''di livello 4'' montato su un rimorchio.

L'IMPRESA Guidata da Eric Ritter, la Little Giant ha registrato una velocità media di quasi 568 km/h, e una velocità massima di 574,4 km/h (357 mph). La media è stata di 19,3 km/h superiore all'attuale record mondiale su terra per gli EV, ma il nuovo primato non è stato omologato come mondiale perché le regole prevedono che entrambe le corse siano completate entro 60 minuti e ciò è avvenuto invece in giorni successivi. Il record è dunque solo nazionale, ma il prossimo passo è sfidare il muro delle 400 miglia l'ora, pari a 643,6 km/h. E che cada è solo questione di tempo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/11/2021