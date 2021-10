MARATONETI Rainer Zietlow e Derek Collins hanno trascorso gli ultimi 100 giorni in compagnia di una Volkswagen ID.4 full-electric (qui il nostro approfonfimento) visitando più di 600 concessionari VW in giro per gli Stati Uniti, percorrendo un totale di 56.327 chilometri. Uno sforzo davvero sensazionale che gli è valso il Guinness World Record. Il premio è stato assegnato al ritorno alla sede principale di Volkswagen USA di Herndon, in Virginia. L’impresa di Zietlow e Collins è ufficialmente il viaggio più lungo di un veicolo elettrico svoltosi in un unico Paese.

I protagonisti del Record

VEDI ANCHE

IMPRESA ''È stato fantastico poter affrontare questa sfida con ID.4 […] Battere questo record non è solo una testimonianza dell'affidabilità di ID.4, ma è anche una dimostrazione delle potenzialità dell'infrastruttura di ricarica della nostro Paese'', ha dichiarato Zietlow. Hein Schafer, Senior Vice President of Product Marketing and Strategy, Volkswagen America ha manifestato invece grande entusiasmo verso i due primatisti: ''Il loro risultato è un riconoscimento significativo per tutto il mondo che ruota intorno ai veicoli elettrici Volkswagen. Questo tour fornisce un'ulteriore prova che l'ID.4 è un'alternativa realistica ai veicoli a benzina, in quanto le stazioni di ricarica pubbliche per BEV (Battery Electric Vehicle) diventano sempre più accessibili''.

Volkswagen ID.4: vista laterale

UOMO RECORD A dirla tutta Rainer Zietlow non é del tutto estraneo ai record di percorrenza (qui il record di Toyota Mirai a idrogeno). Alcuni anni fa si cimentò infatti in un’impresa davvero ardita: guidare dall'Alaska all'Argentina in appena 12 giorni. Ma non è tutto! Con una Volkswagen Touareg, Zietlow si spinse dal punto più meridionale dell'Africa alla zona più settentrionale dell'Europa in soli nove giorni. Il suo ultimo viaggio è stato raccontato in prima persona insieme al suo compagno di viaggio Derek Collins sul sito vwid4-usatour.com.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/10/2021