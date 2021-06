La domanda sfocia nel filosofico: può un'auto elettrica andare a tutto gas? Certamente può andare a tutta velocità, se messa nelle condizioni opportune. Per esempio su una bella autostrada tedesca senza limiti. Qui sotto trovate il video della prova del SUV elettrico Volkswagen ID.4 GTX, dal canale YouTube locale Automann.

SUV ELETTRICO DA 300 CV Come la variante entry-level VW ID.4, la versione GTX utilizza un motore elettrico da 204 CV che aziona le ruote posteriori, ma dispone anche di un secondo motore collegato alle ruote anteriori, per dare la trazione integrale e una potenza combinata di 300 CV. Le prove nel mondo reale confermano uno 0-100 km/h in 6,2 secondi, come dichiarato dalla casa, e una velocità massima attorno ai 180 km/h.

BENE ALLA MASSIMA VELOCITÀ La cosa interessante è che il tester giudica positivamente la stabilità del SUV elettrico alla massima velocità, mentre sappiamo che per le circa 2,2 tonnellate di peso e per le gomme a basso attrito la VW ID.4 non ha dato buoni risultati nel test dell'alce. Meno male che nella sua corsa il guidatore tedesco non ha incontrato animali...