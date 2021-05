UNA GARA (QUASI) STORICA La notizia potrebbe passare sottotraccia poiché stiamo parlando di una gara al di là dell’Oceano, sul continente americano, tuttavia ha tutti i crismi per lasciare davvero un segno nella mobilità elettrica. A questo punto, la cosa si fa interessante, vi spieghiamo perché. Nella settimana dal 25 al 29 aprile scorsi si è tenuta la NORRA Mexican 1000 organizzata dalla National Off-Road Racing Association (NORRA) nella penisola di Baja, in Messico. Una maratona off-road di 1.141 miglia totali (1.840 km), delle quali 893 (1.440 km) in fuoristrada. E a questa competizione ha preso parte anche una Volkswagen ID.4, il SUV 100% elettrico lanciato sul mercato mondiale dal costruttore tedesco da poche settimane. Una gara estenuante che ha visto la partecipazione di modelli fuoristrada messi a punto per questo tipo di prove. Per esempio, anche Ford ha gareggiato, terminando al terzo posto, ma con una Bronco allestita ad hoc. Sebbene il SUV di Volkswagen non abbia ottenuto un podio, è riuscito a concludere la gara e questo è un evento storico, poiché è il primo veicolo 100% elettrico in assoluto a portare a termine un’impresa di questa portata.

PROVA DI RESISTENZA SUPERATA La ID.4 è riuscita, letteralmente, a sopravvivere agli oltre 1.440 km di durissimo off-road condotta dal pilota e presentatore Tanner Foust, brand ambassador del Gruppo VW in America con l'appoggio del pilota fuoristrada e giornalista automobilistico Emme Hall, che ha preso il volante del SUV a batterie per due tappe della maratona.“Questo era tutto ciò che avevamo sperato”, ha dichiarato Foust. ''La gara era impegnativa, ma la ID.4 è stata all'altezza dei compiti assegnati. Questo dimostra il reale potenziale della tecnologia EV e cioé di avere un impatto vincente in tutti i tipi di aree della mobilità, che abbiamo appena iniziato a esplorare''.

CARICABATTERIE A RIMORCHIO Ovviamente, la ID.4 non è stata in grado di completare l'intero NORRA 1000 con una singola carica poiché il pacco batterie da 77 kWh fornisce circa 520 km (ciclo WLTP) di autonomia sulle strade asfaltate tradizionali. La gara messicana si è svolta su tappe con distanze variabili da 33 a 167 miglia ciascuna (da 53 a 270 km). VW ha utilizzato un generatore portatile alimentato a biocarburanti collegato a un caricatore da 50 kW per mantenere carica la batteria della ID.4. Il caricabatterie non era sempre disponibile, quindi il team lo ha trainato senza problemi dietro un veicolo di appoggio. L’esclusività dell’impresa è stata nel vedere un veicolo 100% elettrico quasi di serie finire una gara tanto impegnativa. Infatti, il motore elettrico da 204 CV e 310 Nm non è stato modificato per ottenere migliori performance. Gli unici cambiamenti hanno coinvolto l’abitacolo irrobustito con un rollbar di sicurezza e la meccanica, con sospensioni dalla maggiore escursione e un set di penumatici tassellati per avere superiore trazione e resistenza sui fondi pietrosi e sabbiosi della gara. ''Questo è stato un test entusiasmante della tecnologia ID.4 perché nessun altro veicolo elettrico basato sulla produzione aveva mai partecipato a questo evento, per non parlare di averlo completato'', ha affermato Scott Keogh, Presidente e CEO di Volkswagen of America. Non ci resta che vedere un SUV a zero emissioni terminare la Parigi-Dakar oppure vincere il Rally di Montecarlo. Siamo sulla strada buona, ma secondo noi ci vorrà ancora un po’ di tempo. Siamo sicuri di volerlo davvero?