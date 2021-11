Forse non sarà una rivoluzione come quella delle batterie allo stato solido o, più ancora, quella delle batterie al grafene, ma certo è una buona notizia per il mondo delle auto elettriche: la specializzata Guoxuan High-Tech, uno dei principali produttori di batterie al Litio in Cina, che spesso collabora con Volkswagen, ha inventato una nuova chimica per gli accumulatori degli EV in grado di aumentare la capacità del 16% a parità di peso. O, viceversa, di immagazzinare la stessa quantità di energia in una batteria che pesa il 16% in meno. Tradotto, significa che un'auto che oggi fa 350 km con una ricarica, con le nuove batterie potrebbe superare i 400.

GIÀ IN PRODUZIONE Sta tutto nella cosiddetta densità energetica, che se finora raggiungeva circa i 260 Wh/kg negli accumulatori Tesla, fatti con 2.170 celle firmate Panasonic, ora arriva a 302 Wh/kg grazie a una nuova cella agli ioni di litio ricca di nichel. Secondo Guoxuan (anche nota come Gotian o Gotion), la produzione di massa di queste nuove batterie è già cominciata e ci sarebbero già veicoli elettrici di fascia medio-alta che le impiegano, anche se l'Azienda non rivela quali. E il prossimo passo è dietro l'angolo, visto che il marchio cinese conta evolvere la nuova batteria in un accumulatore agli ioni di litio di nuova generazione con una densità energetica di 360 Wh/kg.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2021