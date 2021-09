La corsa sfrenata a vendere un'auto in più rispetto all'avversario non esclude, a monte del mercato, un sano spirito di collaborazione. Specie in un settore come quello dell'elettrico, nel quale la concentrazione e la combinazione di risorse non può che giovare all'intero settore. Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz stringono un accordo per accogliere la Stella come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC), società fondata nell'agosto 2020 con l'ambizione di conquistare la leadership europea nella produzione di batterie per auto elettriche. Lo stabilimento e il Centro ricerche sono in costruzione nella regione francese di Nouvelle-Aquitaine.

FULL THROTTLE Dopo l’ingresso di Mercedes-Benz, ancora in fase di definizione (a ciascun socio, un terzo delle quote azionarie), ACC fissa nuovi traguardi: l'impegno ora è quello di aumentare la capacità industriale ad almeno 120 GWh entro il 2030. L’aumento della capacità pianificata prevederà un investimento di oltre 7 miliardi di euro, in parte sostenuto dai Governi francese e tedesco e dall'Unione Europea. Batterie a beneficio dei modelli elettrici dei rispettivi marchi, infine, ma a disposizione anche di altri Costruttori.

QUI STELLANTIS “La strategia di elettrificazione di Stellantis procede spedita e l’annuncio di oggi - dichiara il CEO Stellantis Carlos Tavares - è il passo successivo del nostro piano per diventare i capofila del settore automobilistico, con tutti i 14 marchi impegnati a offrire le migliori soluzioni completamente elettrificate e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti''.

QUI TOTAL Dal canto suo Patrick Pouyanné, presidente e CEO di TotalEnergies, interpreta l'accordo come ''nuova dimostrazione della nostra trasformazione in azienda multi-energetica e una prova concreta della nostra intenzione di ampliare la nostra presenza nel settore dell’elettricità. TotalEnergies attingerà a tutte le competenze nello sviluppo di batterie della sua filiale Saft''.

QUI MERCEDES Parola ora al nuovo membro della compagnia. “Mercedes-Benz persegue un piano di trasformazione molto ambizioso e l'investimento in ACC - afferma Ola Källenius, CEO di Daimler e Mercedes-Benz - rappresenta una pietra miliare strategica nel nostro percorso verso la neutralità in termini di emissioni di CO2. Questa nuova partnership ci consente di garantire la fornitura, di trarre vantaggio dalle economie di scala e di fornire ai nostri clienti batterie di tecnologia superiore. Inoltre, potremo contribuire a garantire che l’Europa rimanga al centro dell’industria automobilistica, anche nell’era dell’elettrificazione''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/09/2021