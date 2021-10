Editoriale

È tutta colpa sua! Se l'aria è irrespirabile, se ai poli gli iceberg crollano come birilli, se l'Amazonia secca, se la tua città un bel giorno finirà sott'acqua, è la maledizione di una strega che si chiama auto. Che con le buone o le cattive, ora smonterà il motore a scoppio e viaggerà a corrente elettrica, pena l'apocalisse biblica da un giorno all'altro. E tu che vai a lavorare in automobile e fai pure il pieno: nessuno scrupolo? Stai a casa e cura il tuo giardino, meglio. Pardon: dai riconteggi, non è più il tuo quotidiano casa-ufficio a uccidere il pianeta. Mentre falci il prato dietro casa, fai più danni ancora. Spegni immediatamente il tosaerba, o avrai il clima sulla coscienza.

California contro i tosaerba a benzina

CALIFORNICATION Calmi, calmi. Lo sapete che a noi piace provocare. Ma sapete anche che ci piace curiosare tra i fatti di cronaca. Apprendiamo ad esempio da Car and Driver come in California, presto anche piccoli attrezzi di servizio alimentati da motori a combustione interna saranno vietati. Una proposta di legge richiede al Consiglio di Stato di ''adottare regolamenti convenienti e tecnologicamente fattibili per vietare emissioni vaporose dagli scarichi'' dai cosiddetti SORE (Small Off-Road Engines) entro il 1° luglio 2022. Le norme si applicheranno quindi a qualsiasi motore costruito a partire dal 1° gennaio 2024. O anche - se tale termine non verrà ritenuto sostenibile - da una data successiva. Ma il succo è lo stesso: o a emissioni zero allo scarico, cioè full electric, o niente.

Tosare il prato inquina: in California, dal 2024 solo attrezzi ''green''

PICCOLI E CATTIVI La nuova legge punta il dito dunque contro quei piccoli propulsori ad uso ''fuoristrada'' che normalmente forniscono energia ad equipaggiamenti per prati e giardini residenziali e commerciali, attrezzature per l'edilizia e l'agricoltura, altri macchinari come piccoli generatori, eccetera. La definizione esatta applicata laggiù ai famigerati SORE è quella di ''motori ad accensione comandata con potenza nominale pari o inferiore a 19 kW'', l'equivalente di 25 CV: le nuove restrizioni risparmieranno perciò la maggior parte dei veicoli ricreativi come ATV e moto da cross, generalmente di potenza superiore.

LOBBYING A sollecitare il provvedimento sarebbe stata, in larga misura, la pressione esercitata dal potente California Air Resources Board (CARB). Che sottopone al Governo locale il proprio report. CARB sostiene come in California abitino quasi tre milioni di piccoli motori in più rispetto a quelli che equipaggiano le autovetture: 16,5 milioni di unità, contro 13,7 milioni. Un esercito di mini-superdiffusori, sprovvisti di dispositivi di controllo dell'inquinamento. Quando invece, la loro pagella ecologica sarebbe assai più scarsa di un'autovettura.

Tosaerba vs automobile: chi inquina di più?

DRAG RACE Stando ai dati CARB, il modello di tosaerba di maggior successo sul mercato produce, nell'arco di un'ora, lo stesso volume di smog (nella fattispecie: ossidi di azoto, gas organici reattivi e particolato) di quanto non ne sparga in atmosfera una Toyota Camry del 2016 - non proprio la prima della classe, in fatto di emissioni - lungo un viaggio da Los Angeles a Las Vegas, cioè circa 300 miglia.

GLI INSOSPETTABILI Tosaerba killer, ma non solo. I soffiatori di foglie possono essere persino più peccaminosi, col punto di pareggio con la solita Toyota Camry del 2016 che si raggiunge solo dopo che la berlina abbia percorso 1.100 miglia: stavolta, da Los Angeles a Denver. Non è che consuma di più: consuma meno, ma consuma ''peggio'', dice il rapporto.

In California, soffia foglie ''killer''

J'ACCUSE ''I piccoli motori a benzina - sostiene Lorena Gonzalez, membro dell'associazione - non sono solo dannosi per il nostro ambiente e contribuiscono alla nostra crisi climatica: possono anche causare asma e altri problemi di salute per i lavoratori che li utilizzano. È ora di eliminare gradualmente questi super inquinatori e aiutare le piccole imprese di cura del paesaggio a passare ad alternative più pulite''.

AGRO-ECO-BONUS Similmente a come CARB, in passato, ha sostenuto gli sforzi pubblici per spostare i conducenti sui veicoli elettrici, anche la bozza della nuova legge prevede come il Consiglio di Stato, ''nel limite del possibile'', debba offrire sconti commerciali o qualche genere di programma di incentivi a imprese e cittadini che acquistino i nuovi utensili ''green''. Una campagna per la quale verranno destinati 30 milioni di dollari.

ZERO EMISSION STATE Patria di Big Tech, la California si è sempre distinta come Stato pilota di politiche ambientali radicali. Il primo, in USA, a promuovere la mobilità elettrica. Il primo ad annunciare la definitiva messa al bando dei motori termici delle automobili a partire dal 2035. Ora, il primo a dichiarare fuori legge gli utensili da cortile che abbiano un tubo di scarico. Gli spunti di riflessioni sono numerosi, vi invitiamo a svilupparne almeno due.

California, Stato in prima linea nella lotta alle emissioni

IL PROSSIMO! La corrente ambientalista non fa sconti e a poco a poco ''stanerà'' qualsiasi attività o prodotto giudicato responsabile del ''global warming''. Ora tocca al giardinaggio, tra una settimana o un mese - chi lo sa - si accanirà sul condimento della pasta: stop agli spaghetti aglio e olio dal 2025. La seconda trova giustificazione nel celebre detto ''mal comune, mezzo gaudio'': che al banco degli imputati, finalmente, non debba sedere solo l'automobile. Si pensi al traffico navale e aereo. Quindi: giusto, giustissimo, sacrosanto, prendersi cura di motoseghe e decespugliatori. Ma quanti ettari di trifoglio devo tosare, per pareggiare le emissioni che una portacontainer produce in un miglio marittimo? Questo la CARB non lo ha ancora calcolato. E prendersela con un tosaerba, è più semplice che impedire ad una nave di attraccare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/10/2021