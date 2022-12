Ken Block al volante di una Lancia Delta Integrale? La suggestione Safarista

In un post su Instagram, il pilota californiano apre all'idea di usare il restomod Lancia Delta Safarista. I fan in delirio...

Da un lato Ken Block, campione delle gymkhane e delle evoluzioni su quattro ruote, dall’altra il restomod di una vera e propria leggenda: Lancia Delta Safarista (qui il nostro approfondimento). Un connubio esplosivo che infiamma il cuore di nostalgici e appassionati. La suggestione arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale del pilota californiano, che di recente ha sottoscritto una partnership con Engine: marchio italiano che produce gin distillato. Quest’ultimo viene imbottigliato in lattine metalliche vintage, che ricordano quelle utilizzate nelle officine per conservare olio motore e lubrificanti.

SPIRITO SAFARI Lancia Delta Safarista è la seconda creazione di Automobili Amos, celebre per aver fatto rinascere sotto forma di restomod la Delta Futurista (qui il nostro approfondimento). La Safarista è invece una versione più rocciosa e brutale, ispirata ai Safari Rally e basata sulla meccanica della Lancia Delta Integrale 16V. Il suo valore? Circa 600 mila euro! Con il suo assetto rialzato, gli pneumatici tessellati, i copricerchi anteriori in fibra di carbonio e le protezioni sottoscocca la Safarista sarebbe la compagna ideale del funambolo di Long Beach.

Il rendering della Lancia Delta Safarista di Ken Block

C'È MOTIVO DI SPERARE? E in effetti è stato lo stesso Block ad attizzare il fuoco, lanciando una proposta provocante proprio sotto il suo post: ''Vogliono che il mio prossimo lavoro venga fatto con questa Lancia Delta Integrale retro-moderna per un progetto cinematografico divertente. Voi cosa ne pensate?'' In un battibaleno, sotto la foto, sono piovuti like e commenti di fan entusiasti, affascinati dall’idea di vedere Block al volante del mitico Deltone da oltre 300 CV (il motore è lo stesso 2 litri 4 cilindri turbo della Futurista). Al momento però, sia Automobili Amos sia Engine non hanno né confermato né smentito la proposta di Block, la quale - a questo punto - potrebbe davvero essere il preludio di uno spumeggiante ritorno…oppure una semplice trovata pubblicitaria.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/12/2022