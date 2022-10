Ecco Electrikhana, il nuovo video di Ken Block con l'Audi S1 Hoonitron

Il re del drifting Ken Block ha appena rilasciato il suo ultimo video, che con l'aiuto di Audi alza ulteriormente l'asticella. Quella del fumo, soprattutto, grazie all'Audi S1 Hoonitron, prima auto elettrica a passare per le mani del pilota, che con due motori, trazione integrale, 1.400 CV e qualcosa come 6.000 Nm di coppia (sì, avete letto bene, seimila!) ha tritato in questo evento circa 100 treni di gomme contro i circa 60 che venivano di solito impiegati per i video della serie Gymkhana. A voi le immagini nel nuovo filmato ambientato a Las Vegas.

LA TECNICA DELLA HOONITRON L'esterno dell'Audi S1 Hoonitron attualizza il design della mitica auto da rally Audi Quattro S1 Pikes Peak. La carrozzeria e il telaio tubolare sono in misto carbonio-Kevlar e le sospensioni sono derivate dalle unità da competizione con cui Volkswagen partecipa al campionato Rally 2, mentre altre parti provengono dalla banca organi Audi Sport. Le gomme sono Toyo Proxes R888 calzate da cerchi Rotiform fatti apposta e ispirati a quelli della S1 Pikes Peak. I motori sono presi in prestito dalla Formula-E e scaricano a terra la potenza attraverso differenziali tradizionali. Il conto? Audi non conferma né smentisce, ma Ken Block, nel video qui sotto fa cenno a un costo stimato di circa 12 milioni di dollari.

UNO SHOW... DIVERSO Gli interni? Sono quelli di un'auto da corsa, con rollbar a gabbia e volante a sgancio rapido, ma la posizione di guida, dice Ken, è la più scomoda a cui abbia dovuto abituarsi, anche per il posizionamento delle quattro batterie di quelle normalmente impiegate dal SUV Audi Q7 plug-in hybrid. Impressionante la velocità dell'auto elettrica, che in varie occasioni si può permettere trucchi impossibili per le auto normali. Guardate per esempio quando gira su se stessa... Lo spettacolo certo non manca, almeno finché non lo giudichiamo dal punto di vista del sound che, diciamolo, a voler essere gentili a tutti i costi manca un po' di melodia. Voi che cosa ne pensate? Mai come in questa occasione, un vostro commento sarebbe gradito.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/10/2022