DELTA IS BACK Torna sulla scena un mito, torna Lancia Delta Integrale. Ma è un ritorno in chiave moderna, ossia in versione elettrica. L'idea appartiene a GC Kompetition, squadra francese impegnata nel World Rallycross. Ecco qual è il progetto e-Integrale.

SOLO LA PRIMA In realtà la elettro-Delta non è che la prima di una serie di auto che il kit cosidetto Premium E-Retrofit convertirà in insoliti veicoli elettrici, pur sempre rispettando lo spirito originale delle candidate alla e-conversione. L'e-Integrale riceverà un pacchetto sviluppato da GCK insieme a GCK Energy, società che appartiene anche al pilota francese Guerlain Chicherit. Il primo esemplare di Delta full electric verrà presentato contemporaneamente al primo prototipo elettrico da competizione targato proprio GCK.

PREMIUM E-RETROFIT Quali altre incone entreranno dunque a far parte della e-cricca? Per tenere testa al Deltone, aspettiamoci mezzi del calibro di Audi Quattro, Subaru Impreza WRC, Ford Escort RS1800, Toyota Celica Turbo e Mitsubishi Lancer Evolution. I preordini pare inizieranno da ottobre, la speranza è in ogni caso quella di potervi dare presto info più specifiche riguardo a lei, la ''nostra'' e-Integrale.