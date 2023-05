Come una serie tv: nuova McLaren 750S in (tanti) video

Non una semplice 720S aggiornata. Non così convinti? Dal design al motore, una serie di clip ufficiali ne sviscera tutte le novità

Sebbene condivida numerose somiglianze con la sua antenata 720S, nuova McLaren 750S è una McLaren nuova per davvero, e sotto vari aspetti. Nel design, nella meccanica, nel propulsore, nell'aerodinamica. Per sottolineare i passi avanti mossi dalla propria Super Series, la Casa britannica diffonde non uno soltanto, bensì una intera collana di video. Ognuno con il proprio focus: farsi una cultura su 750S sarà semplice ed appassionante. La prima clip è un'animazione creata dall'artista Ash Thorp che fonde perfettamente la grafica digitale con le riprese del motore e di altri componenti. Play!

TROVA LE DIFFERENZE A un occhio distratto, come si accennava, il nuovo modello può sembrare sorprendentemente simile al suo predecessore, ma a un esame più attento le modifiche emergono tutte. Dal pacchetto aerodinamico ai gruppi ottici, dai paraurti a numerose finiture. Gli aggiornamenti più significativi si trovano tuttavia sotto la superficie. Nomen omen, il V8 biturbo da 4,0 litri ora raggiunge quota 750 CV anziché 720 CV, mentre la configurazione del telaio è stata rinnovata con l'obiettivo di migliorare la precisione in curva e il coinvolgimento del guidatore.

V8 DIECI E LODE Gli aggiornamenti meccanici sono mostrati in un video - vedi sopra - intitolato ''L'inesorabile ricerca della perfezione''. Jamie Corstorphine, direttore della strategia di prodotto, ci guida attraverso un setup del telaio che include molle/ammortizzatori più leggeri, uno sterzo più veloce e una carreggiata anteriore più ampia. Nello stesso video, l'ingegnere capo Sandy Holford mette in evidenza l'upgrade del V8 biturbo, il sistema di scarico modificato, i miglioramenti aerodinamici, infine le nuove tecnologie presenti all'interno dell'abitacolo.

VEDI ANCHE

COLOR VELOCITÀ Dalla teoria alla pratica: nel video qui sopra, McLaren 750S in azione in pista. Ovviamente, una 750S nell'iconico colore arancione con inserti neri. Un altro filmato in CGI (sotto) presenta invece la nuova supercar di Woking in un elegante vernice bordeaux.

DOCUFILM Per coloro che cercassero, infine, una panoramica super completa, ecco un video di 8 minuti che descrive in dettaglio tutto ciò che è necessario sapere. McLaren solo apparentemente gioca di conserva. 750S è una supercar dalla propria personalità. E in fondo, stravolgere il progetto 720S non avrebbe avuto chissà quale senso, non trovate?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/05/2023