McLaren 750S, cos'ha in più la nuova "Super Mac"

Alza l'asticella e non solo nei numeri. McLaren 750S un'evoluzione di 720S che conserva elementi tecnici familiari, ma che li declina in chiave ancor più performante. Nuova 750S è già ordinabile sia in edizione Coupé, sia Spider, con prezzi ancora da confermare (si dice, superiori del +10% rispetto a 720S, che in Italia parte da 252.000 euro circa).

MOTORE Nuova McLaren 750S mantiene dunque il V8 biturbo da 4,0 litri, ma lo sottopone a una serie di sottili aggiornamenti. Come maggiori pressioni di sovralimentazione per i suoi turbocompressori twin-scroll, pistoni forgiati leggeri, un sistema di gestione del motore su misura e un nuovo scarico in acciaio inossidabile più leggero di 2,2 kg rispetto a 720S. Il risultato è una potenza massima di 740 CV a 7.500 giri/min e 800 Nm di coppia a partire da 5.500 giri/min, incrementi rispettivamente di +30 CV e +30 Nm rispetto a 720S. Il cambio a doppia frizione a 7 marce introduce inoltre un rapporto finale più corto. Morale: accelerazione 0-100 km/h in 2,8 secondi, progressione 0-200 km/h in 7,2 secondi, velocità massima di 332 km/h.

FRENI Tutti i modelli 750S sono dotati di freni carboceramici standard, ma è disponibile un nuovo pacchetto freni ''da pista'' ispirato alla Senna, che utilizza dischi carboceramici aggiornati e pinze monoblocco. L'aggiornamento del freno è abbinato a un servofreno e una pompa del vuoto più grandi per ottimizzare le prestazioni di frenata durante l'uso prolungato in pista.

VEDI ANCHE

TELAIO La 750S mantiene il sistema Proactive Chassis Control, che elimina le tradizionali barre antirollio e collega invece ciascuno dei quattro ammortizzatori idraulici. Le molle elicoidali sono più morbide rispetto a 720S, ma sono state messe a punto con nuovi ammortizzatori e una nuova configurazione della geometria per offrire maggiore stabilità nelle sue modalità più rigide. Il nuovo design di molle e ammortizzatori riduce inoltre di altri 2 kg il peso totale del sistema. Infine, aumenta di 6 mm la carreggiata anteriore, migliorando l'aderenza all'avantreno.

LEGGERA Complessivamente, oltre il 30% delle componenti di 750S è nuovo di zecca. McLaren cita un peso a vuoto di 1.389 kg, un risparmio di -30 kg rispetto al suo predecessore. Se equipaggiato con tutte le opzioni leggere disponibili, che includono i nuovi sedili in fibra di carbonio e le ruote in alluminio forgiato più leggere mai montate su una McLaren stradale, il peso può essere ridotto fino a 1.277 kg. Grazie alla costruzione del telaio in fibra di carbonio, la Spider non necessita di ulteriori rinforzi e pesa solo +49 kg in più rispetto alla coupé.

RESTYLING Il design esterno è solo leggermente modificato rispetto a 720S, con uno splitter anteriore leggermente diverso, nuove prese d'aria nella parte posteriore che fiancheggiano il diffusore e un'uscita di scarico montata centralmente. L'ala posteriore attiva è leggermente più grande di prima, mentre le ruote ultraleggere opzionali si uniscono ai design esistenti. McLaren ha infine adattato gli interni con gli ultimi elementi di infotainment e interfaccia utente visti per la prima volta su Artura, incluso un nuovo display statico per il quadro strumenti, con interruttori di modalità montati ai bordi. Come sempre, pochi fronzoli, tutta sostanza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2023