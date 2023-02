Corvette Z06 vs McLaren 765LT: chi vince tra USA e UK?

Corvette Z06 vs McLaren 765LT: il meglio della produzione USA contro una delle più raffinate sportive euopee... pardon! Inglesi. Nel video da YouTube il confronto tra un'eccellente auto sportiva e un'autentica supercar mostra chiaramente dove vanno a finire i quasi 330mila dollari di differenza nel prezzo d'acquisto.

NON È LA SOLITA DRAG RACE Alla fine del video i numeri rendono conto di quello che già si era visto senza scomodare il cronometro. Già le immagini documentano una differenza abissale, accentuata dalle modalità della prova che non è una semplice drag race, ma qualcosa di più articolato, con frenata, inversione a U e ritorno. Notevole la consistenza dei dati cronometrici, che vedono la McLaren comportarsi in modo molto simile a prescindere dal guidatore, mentre la Corvette pare meno facile da gestire e da sfruttare, almeno in questa prova.

La McLaren 765LT davanti alla Corvette Z06

EVOLUZIONE DELLA SPECIE La Corvette, tuttavia, potrebbe avere una rivincita nel momento in cui uscirà la più potente Corvette ZR1 con il suo V8 biturbo da oltre 850 CV, di cui ufficialmente non si sa nulla, ma i rumors fioriscono. O ancora con la sua versione ibrida Zora che, ulteriormente potenziata, si dice metterà sul piatto un migliaio di cavalli. E sempre a un prezzo che, c'è da scommettere, sarà altamente concorreziale rispetto alla McLaren. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/02/2023