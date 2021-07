OPEN HYPER Con l'elettrificazione fa sul serio, vedi Artura. Parallelamente (e per fortuna) McLaren porta avanti anche i valori della tradizione. Come motori turbo, scocche in fibra di carbonio, inoltre convertibili da perdere la testa, non solo il cappello. McLaren 765LT andata sold out ancora prima che le linee di montaggio entrassero in funzione: beh, c'è da scommettere che lo stesso successo travolga pure 765 LT Spider. Che rispetto alla versione chiusa, costa un po' di più, ma è altrettanto veloce. Perché è altrettanto leggera. Ed è ancora più emotiva. Ah no? Il video trailer - breve ma efficace - mette i brividi. Sfoglia anche la gallery, che merita.

IN CIFRE 765LT Spider monta lo stesso V8 biturbo da 4,0 litri di 765LT hard-top: potenza di 755 CV, coppia di 800 Nm. Provvista di tetto retrattile in fibra di carbonio monoblocco ad azionamento elettrico, la nuovo arrivata pesa solo 49 kg in più rispetto alla gemella a tetto fisso: l'ago della bilancia si ferma a quota 1.388 kg, ciò significa che è 80 kg più leggera di 720S Spider, che quindi siamo di fronte alla Long Tail decapottabile più rapida di sempre. Sullo 0-100 km/h l'accelerometro segna 2,8 secondi (merito anche di una trasmissione con rapporti ottimizzati), da 0 a 200 km/h fanno 7,2 secondi, infine - per la cronaca - la velocità massima è di 330 km/h. Le prestazioni in pista? In attesa di riscontri ufficiali, si rumoreggia di crono impressionanti. Nulla di più credibile, vista anche la deportanza superiore al 25% rispetto a 720S Spider.

QUARTETTO ROCK Il tettuccio si apre e si chiude in soli 11 secondi grazie a un complesso meccanismo che coinvolge otto motori, e può essere azionato a velocità fino a 50 km/h. Sin qui nulla di eccezionale: non fosse che, anche con tetto in posizione, il lunotto elettrico può ugualmente aprirsi, consentendo agli occupanti un migliore accesso al rumore dello scarico in titanio a quattro uscite, a sua volta più leggero del 40% (10,9 kg) di uno scarico in acciaio.

ERETOZIGOTE A proposito di materiali e masse in gioco. McLaren sostiene di aver sviluppato 765LT coupé e 765LT Spider in un solo atto: essendo nate insieme, non è stato necessario alcun rinforzo aggiuntivo per controbilanciare la rimozione del tetto. Per fornire protezione in caso di ribaltamento, i supporti in fibra di carbonio sono completamente fissati alla parte posteriore della struttura MonoCage II adattata, chiamata MonoCage II-S in formato Spider.

ABITACOLO All'interno non mancano quadro strumenti digitale e schermo di infotainment centrale da 8 pollici (a richiesta anche con bordi in fibra di carbonio), mentre di serie manca l'impianto audio, rimosso nel maniacale perseguimento del risparmio di peso. Tuttavia è sempre possibile installare gratuitamente una configurazione McLaren a quattro altoparlanti, insieme all'integrazione Bluetooth e al riconoscimento vocale. È disponibile anche un sopraffino impianto Bowers & Wilkins. Possibile infine configurare otto temi cromatici, mescolando i colori del tessuto Alcantara con esclusive cuciture a contrasto.

VOGLIO IL MASSIMO Per gli amanti della personalizzazione massima, McLaren Special Operations ha già confezionato un paio di pacchetti. L'MSO Clubsport Pack riduce ulteriormente il peso complessivo, grazie ai sedili da corsa in fibra di carbonio e ai freni presi in prestito da McLaren Senna. Più orientato invece all'estetica, l'MSO LT Black Pack rifinisce in nero lucido una serie di componenti esterni come la copertura del tonneau, lo splitter anteriore, il paraurti posteriore, le prese d'aria e le calotte degli specchietti.

PREZZO McLaren 765LT Spider costa circa 35.000 euro in più rispetto alla coupé: prezzo in UK di 310.500 sterline, in Italia è di 378.000 euro (IVA inclusa). Come per la coupé, tiratura di solo 765 esemplari. Produzione già sold out anche stavolta? No, o meglio: soltanto la produzione 2021...