Auto come la 600LT Spider sono sempre più un ''canto del cigno'' delle supercar che ci hanno fatto innamorare delle automobili. Una delle ultime supercar ''pure'', analogiche, nonostante sia frutto delle più evolute tecnologie di McLaren, sempre più protagonista in Formula 1 e nel segmento delle auto sportive. Per questo, vogliamo fare un favore a tutti - noi in primis - dedicando un video al sound (pazzesco) di quest'auto (pazzesca).

Con soli 1.297 kg a secco, la McLaren 600LT è una delle Spider più leggere del suo segmento. E una leggerezza così, abbinata a un 3.8 V8 biturbo da 600 CV e 620 Nm... può far solo che sognare! Per raggiungere questo incredibile risultato, la Casa di Woking ha sottoposto la 570S Spider a una rigorosa dieta. Tra i vari elementi che sono stati cambiati c'è lo scarico che è una vera e propria ciminiera posta a due passi dal motore. Solo questa soluzione in titanio ha permesso di perdere ben 12 kg, oltre che esaltarne il sound. E per scoprire la sinfonia di quest'auto, non serve altro che mettervi le cuffie, sedervi comodi e gustare il nostro video