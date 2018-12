Autore:

Marco Rocca

SOLO 325 EN PLEIN AIR In verità la nuova McLaren 720S Spider potrebbe toccare i 341 orari ma, specificano i tecnici inglesi, il tetto deve essere chiuso, ecco perché il limite a 325 orari, peccato.

TOGLI IL TETTO AGGIUNGI PESO Ovviamente sono ironico, perché le prestazioni della nuova McLaren 720S Spider sono da peli dritti sulla schiena. Come ormai tutti saprete, eliminare il tetto in lamiera per ricavare la versione spider, quasi sempre comporta un aggravio di peso e non un alleggerimento. Lo so, suona strano ma è così. Bisogna irrigidire alcune parti strutturali dell'auto e poi si aggiunge il motore elettrico per aprire e chiudere il tetto usando solo il tastino.

SOLO 49 KG IN PIU' Ciò detto, la magia McLaren è stata quella di aggiungere solo 49 kg in più rispetto alla coupé, per un totale di 1.322 kg. Da Woking ci tengono a far sapere che si tratta del valore più basso della categoria. Per fare un esempio, una Ferrari 488 Pista Spider pesa 1.380 kg. Hai capito gli inglesi!

CHE NUMERI! Ecco perché come dicevo in apertura le prestazioni sono di assoluto rilievo. Il V8 biturbo 4.0 litri da 720 cavalli e ben 770 Nm di coppia non è stato toccato rispetto a quello della 720S Coupé. Così riesce a spingere la Spider da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi per toccare i 200 km/h con partenza da fermo in meno di 8 secondi.

VOLENDO SI SCURISCE Ma torniamo al tetto in vetro e carbonio, la vera novità della versione Spider. Oltre a scomparire dietro alle teste degli occupanti in 11 secondi permette, quando è chiuso, di essere scurito grazie alla funzione elettrocromatica che lo rende trasparente o totalmente nero, a seconda delle esigenze.

QUI PREZZO Dedicati alla Spider sono invece i nuovi cerchi in lega con disegno a 10 razze da 19” all’anteriore e 20” al posteriore, così come nuove sono le due tinte dedicate: Belize Blue (che vedete in foto) e Aztec Gold. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per marzo 2019 con prezzo di partenza fissato a 287.000 euro.