LA PRIMA PLUG-IN Proprio nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, è possibile ammirare dal vivo la nuova McLaren Artura, la prima supercar ibrida plug-in della casa inglese, di cui vi abbiamo parlato già nelle scorse settimane. L’auto sarà a disposizione degli occhi dei visitatori per tutta la durata del MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show, che si concluderà domenica 13 giugno.

LA PHEV SPORTIVA L’esemplare in esposizione sarà nel caratteristico colore Ember Orange, con finiture interne TexLux, accessori in fibra di carbonio e cerchi ruota in lega superleggera a dieci razze. Sotto il cofano batte un 3.0 V6 biturbo assistito da un motore elettrico da 94 CV, per una potenza combinata di 680 CV e 720 Nm di coppia massima. Il peso a secco è di 1.498 kg, che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, che diventano 8,3 prima di arrivare a 200 km/h. Sono solamente 21,5 i secondi necessari per raggiungere i 300 km/h. Prezzo di listino? 231.000 euro.

NON SARÀ SOLA Insieme alla Artura saranno presenti la McLaren 720S Coupé, esposta in Corso Vittorio Emanuele: carrozzeria in Azores Orange con interni in Alcantara carbon-black e arricchita con lo Stealth Pack. Alla parata inaugurale ha sfilato inoltre la 765LT in colore Lantana Purple.

ANCHE A MONZA L’Autodromo di Monza è teatro degli eventi “dinamici” del MIMO 2021, e per McLaren significa dare l’opportunità ai suoi clienti di poter correre nel circuito dove le sue vetture di Formula 1 hanno vinto ben dieci Gran Premi. Nel paddock, all’interno dei box 28, 29 e 30 saranno esposte una McLaren GT Silica White con tetto panoramico e una 600LT, sempre in Silica White, con MSO Club Sport Pro Pack e dettagli su misura.