ARRIVA MCLAREN Continuano gli eventi tematici di Rocket League, lo spassoso gioco di corse, acrobazie e calcio di Psyonix: dopo il debutto del pick-up Ford F-150 nell’arena di gioco, l’arrivo di Lamborghini Huracán e nientemeno che la Formula 1 con licenza ufficiale, questa settimana tocca alla hypercar McLaren 570S.

UN RITORNO A TUTTO GAS L’auto inglese era già stata inserita nel gioco, ma quando ancora era a pagamento e non free-to-play come oggi. Il Pacchetto McLaren 570S è disponibile come sempre nel Negozio Oggetti al costo di 2.000 crediti, e contiene:

Macchina McLaren 570S

Suono Motore

Motore Adesivo McLaren 570S (Argento)

570S (Argento) Ruote McLaren 570S

Ruote McLaren 570S (Argento)

Tre sfondi Giocatore McLaren

I giocatori che già possiedono la 570S potranno acquistare un Pacchetto Upgrade per 900 Crediti e ottenere l'Adesivo McLaren 570S (Argento), le Ruote McLaren 570S (Argento) e lo Sfondo Giocatore McLaren III. Il Pacchetto McLaren 570S (e relativo Pacchetto Upgrade) è disponibile fino al 2 giugno.

IL GIOCO Rocket League mischia calcio e corse tra automobili, con una fisica realistica, comandi molto semplici e una profondità di gioco davvero stellare. Il gioco è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store). Sito ufficiale alla pagina rocketleague.com.