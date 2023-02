McLaren 720S GT3 EVO: debutta l'ultima evoluzione per il 2023

Prima di andare definitivamente in pensione, il bolide di Woking si concede un ultimo aggiornamento per competere nella classe GT3

Il debutto dell’erede di McLaren 720S è ormai questione di settimane, tuttavia ciò non significa che la storica Casa di Woking dirà addio così facilmente al suo gioiellino lanciato nel ''lontano'' 2017. A riprova di ciò - negli scorsi giorni - l’azienda britannica ha svelato 720S GT3 EVO, una versione aggiornata della 720 GT3 che - negli ultimi anni - si è battuta nella classe GT3. Sul frontale spicca il nuovo lo splitter anteriore con un meccanismo di sgancio rapido, che consente una più facile rimozione e sostituzione durante le soste ai box (qui il video di una 720S addobbata in stile natalizio).

McLaren 720S GT3 EVO in pista

AERODINAMICA OTTIMIZZATA Fra le novità più evidenti ci sono anche: una nuova cappottatura per il motore che ne migliora il raffreddamento e una disposizione ottimizzata delle luci principali per offrire ai piloti una migliore visibilità durante le gare in notturna. Infine, lo spoiler posteriore si trova ora in una posizione più rialzata rispetto al passato. Stando a quanto dichiarato McLaren, le modifiche apportate su 720S GT3 EVO favoriscono una migliore gestione dei flussi aerodinamici e garantiscono una ridistribuzione più equilibrata dei pesi.

VEDI ANCHE

McLaren 720S GT3 EVO: lo spoiler posteriore

CHIUDERE IN BELLEZZA I cambiamenti riguardano anche la parte meccanica. Degni di nota i nuovi ammortizzatori regolabili Ohlins TTX40 con pistoni ad alta frequenza e lunghezza regolabile. Infine, i freni sono stati potenziati e resistono meglio all’affaticamento. Non dovrebbero esserci invece modifiche al propulsore, che è una versione ottimizzata per le gare del V8 biturbo da 4 litri (qui la sfida con Ferrari 488 Pista). Al momento, McLaren 720S GT3 EVO è già ordinabile e sarà omologata prima dell’inizio della stagione 2023. I team proprietari di 720S GT3 possono aggiornare le loro auto con il nuovo pacchetto EVO. McLaren 720S GT3 è stata presentata nel 2018, esordendo ufficialmente nel corso della stagione 2019 e conseguendo svariate vittorie proprio nella classe GT3.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 15/02/2023