McLaren 720S: come ti addobbo la supercar di Woking. Video

Natale 2022 è ormai alle spalle, ma lo spirito magico delle feste è tutt’altro che tramontato. Prendete per esempio Alex Choi, influencer coreano da 1 milione di follower. Alcuni giorni fa, con il supporto tecnico di roninprojekts, ha pubblicato su Instagram il video della sua McLaren 720S (qui il nostro primo contatto) addobbata e ricoperta da lucine natalizie che scorrazza per le strade di Los Angeles. Un video curioso e bizzarro, realizzato giusto in tempo per augurare buon Natale a tutti i suoi numerosi seguaci.

MULTICOLORE Choi è riuscito nel non facile compito di ricoprire l'intera vettura con lucine di Natale multicolori, avvolgendo splitter anteriore, fiancate e diffusore posteriore. L’auto è talmente luminosa e sgargiante che è praticamente impossibile distinguerne il colore della carrozzeria. Tutto questo condito con traversi al limite, derapate gagliarde e burnout fumanti! Il primo video è stato condiviso dal videomaker roninprojekts che ha collaborato al progetto, mentre Choi ha preferito pubblicare una clip con il dietro le quinte di alcune sequenze.

VEDI ANCHE

VIRALE MA ILLEGALE L'intero video è accompagnato dalla classica musichetta natalizia remixata. Su tutto troneggia però il rombo cupo del V8 biturbo della 720S. Un bolide da 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia, che raggiunge i 100 orari in soli 2,9 secondi e tocca una velocità massima di 341 km/h. Un video spettacolare ed emozionante, che tuttavia non dovrebbe mai essere realizzato su strade pubbliche senza l’autorizzazione della autorità locali. Ciononostante, sembra però che il video sia davvero piaciuto. In poche ore infatti, la clip di Choi ha raccolto qualcosa come 682.000 like e 1.237 commenti.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/12/2022