A 82 anni su una F1 McLaren: Mario Andretti in video a Laguna Seca

Che mito Mario Andretti! L'avevamo intervistato a RadioBox e ora, a dispetto dei suoi 82 anni (portati in maniera straordinaria, va detto) ha affrontato le temibili curve del circuito di Laguna Seca al volante di una monoposto di Formula 1. Non una di ultimissima generazione, ma comunque moderna: una McLaren MP4/28 del 2013. Guardatelo in azione nel video qui sotto che poi ne riparliamo...

COM'È NATO L'EVENTO L'idea di questo test drive è nata lo scorso maggio, in occasione del GP di Miami 2022. In un'intervista, Andretti aveva detto al CEO della McLaren Racing Zak Brown che guidare una moderna macchina di F1 era nella sua personale ''bucket list'', ossia la lista di cose che avrebbe voluto fare prima di passare a miglior vita. Brown ha colto la palla al balzo e se anche non è stato possibile organizzare l'evento a margine del GP di Austin, come inizialmente pensato, il test ha avuto luogo su una delle piste più iconiche, dove tra l'altro la seconda curva ''Andretti Hairpin'' è proprio intitolata al leggendario pilota italiano (naturalizzato statunitense).

PENALIZZATO DAL SEDILE Professionale, come sempre, Andretti ha affrontato il test aumentando via via l'andatura, penalizzato da una posizione di guida poco idonea che gli impediva di vedere correttamente la strumentazione e quindi le scalate: ''In alcune curve ho innestato la marcia giusta, in altre no. Se sbagli, la perdita di potenza è enorme''. Anche se avrebbe avuto molto di più da esprimere, Andretti rimane entusiasta dell'esperienza, perché l'auto si è comportata proprio come si aspettava e gli ha trasmesso la sensazioni che cercava. Nel video qui sopra, l'intervista al termine dei giri di pista.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/10/2022