PARLANDO CON I GIGANTI Qualcuno, i più giovani e i meno appassionati, forse potrebbe non riconoscerlo guardando una sua foto. Ma di sicuro tutti, persino i più piccolini che si sono limitati alla visione del celebre cartone animato Cars (dove compare tra i personaggi), sono in grado di associare il suo nome all’automobilismo sportivo. Daytona, Sebring, Le Mans, Indianapolis, Monza i circuiti leggendari suoi terreni di conquista in una lunghissima carriera da eroe dei due mondi, tra la F1 in Europa – si è laureato campione iridato nel 1978 – e la Indy in America. Più semplicemente: Mario Andretti, ospite speciale nella puntata numero 20 di RadioBox.

RADIOBOX #20 Un’edizione straordinaria, che va in onda fuori dalla programmazione canonica del martedì sera, per un ospite straordinario. Una lunga intervista da parte del team di RadioBox al gran completo, in cui tocchiamo temi di attualità legati alla vicenda coronavirus, saltando anche tra passato (con racconti e aneddoti imperdibili), futuro delle competizioni e persino libri, cinema e preferenze culinarie. La puntata numero 20 con l’intervista integrale a Mario Andretti – qui potete leggerne un piccolo stralcio – in collegamento dalla sua casa a Nazareth, Pennsylvania è disponibile su MotorBox e sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 18.00 o in podcast solo audio su Spotify.