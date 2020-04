BELIN CHE PADDOCK! Dopo una puntata dedicata al libro di Mara Sangiorgio sul campionissimo Lewis Hamilton, il podcast di MotorBox torna in onda con un altro consiglio per la lettura in questa noia da quarantena: “Belin, che paddock”, il libro edito da Mondadori e scritto dal giornalista di Repubblica, Massimo Calandri, con lo storico manager e talent scout di moltissimi eroi delle due ruote, Carlo Pernat.

RADIOBOX #18 Proprio dalla lunga chiacchierata con i nostri ospiti Pernat e Calandri nasce la puntata 18 del podcast RadioBox. Con Alberto Saiu e Simone Valtieri in collegamento, sveleremo gli aneddoti più divertenti di un paddock, quello della MotoGp, simile eppure molto diverso rispetto a quello della Formula 1. La puntata sarà disponibile sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 o in podcast solo audio su Spotify.