IL FIGLIO DEL VENTO La sosta forzata della Formula 1 e di tutte le nostre normali attività ci dà la possibilità di fermarci a riflettere, di indagare nella psiche e nella carriera dei personaggi che hanno fatto grande il nostro mondo. È quello che abbiamo deciso di fare oggi nella puntata numero 17 di RadioBox, dedicata al talento inestimabile di Lewis Hamilton, sei volte campione del mondo che ha messo nel mirino i record di un altro gigante delle corse, Michael Schumacher. Se e quando ripartirà questa sfortunata stagione 2020, azzoppata dall’emergenza Coronavirus.

RADIOBOX #17 Del forte pilota Mercedes parliamo nella puntata odierna del podcast sportivo di MotorBox, insieme alla nota giornalista di Sky Sport e inviata ai Gran Premi per Sky Sport F1, Mara Sangiorgio. L’autrice del libro “Lewis Hamilton. Figlio del vento” – disponibile in libreria e su Amazon, a breve anche in formato digitale – ci racconta un campione diverso da quello che guardiamo in tv o che il popolo ferrarista è abituato a trovare come nemico giurato nella lotta al titolo mondiale. Con il solito tono ironico e scanzonato, in studio con Alberto Saiu e Simone Valtieri, affrontiamo anche tutte le tematiche calde in queste settimane, facendo il punto sulle ultime indiscrezioni circa la possibile ripartenza del campionato del mondo. La puntata sarà disponibile sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 o in podcast solo audio su Spotify.