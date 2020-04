DILEMMA CONTRATTI Che la situazione coronavirus sia decisamente inedita per il mondo del motorsport e non solo, non c’era alcun dubbio. Ma cosa succede a tutti i contratti ancora in essere, quelli dei piloti con i team, quelli dei circuiti con Liberty Media, di Liberty Media con le televisioni? Ne parliamo oggi nella puntata numero 19 del podcast RadioBox affrontando direttamente una tematica ancora poco dibattuta in questa fase in cui ancora non si sa quando le competizioni potranno ripartire.

RADIOBOX #19 In collegamento con lo studio della Redazione di MotorBox, oltre ai “soliti” Alberto Saiu e Luca Manacorda, ci sarà infatti Gianpaolo Matteucci, fondatore della Matteucci Management, conoscitore del motorsport a tutto tondo e manager di numerosi giovani piloti, tra cui l’italiano Luca Ghiotto e l’israeliano terzo pilota della Williams, Roy Nissany. La persona giusta, quindi, con cui sviscerare – con il solito tono scanzonato – l’annosa questione della sopravvivenza dei contratti in questa inedita situazione economica e politica. La puntata sarà disponibile sul canale YouTube di MotorBox a partire dalle 21.30 o in podcast solo audio su Spotify.

Il link alla puntata sarà inserito in questo articolo a breve