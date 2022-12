McLaren come Top Gun Maverick: siglata una partnership con Lockheed Martin

Nella giornata di ieri, lunedì 12 dicembre, McLaren ha annunciato di aver sottoscritto una partnership con Skunk Works, la divisione speciale di Lockheed Martin che si occupa dello sviluppo dei velivoli sperimentali. Fra gli aerei più affascinanti e stupefacenti usciti dagli hangar di Palmdale (California) si annoverano: i ricognitori U-2 e SR-71 Blackbird, il bombardiere stealth F-117 Nighthawk e il caccia di V generazione F-22 Raptor. Stando al comunicato ufficiale di McLaren si tratta di una collaborazione tecnologica pensata per sfruttare le potenzialità del software di progettazione ideato proprio da Skink Works per i velivoli supersonici (qui il giro di pista con la McLaren F1 di Senna). Un software pionieristico in grado di gestire in modo più accurato i parametri di progettazione rispetto ai metodi attualmente impiegati nel settore automotive.

Lockheed Martin SR-72 ''Darkstar'' di Top Gun Maverick

PIONIERI I tecnici di Skunk Work e McLaren lavoreranno fianco a fianco studiando il modo più efficiente per impiegare questa tecnologia d’avanguardia nel settore del design automobilistico. ''McLaren è un'azienda pionieristica che si è sempre spinta al limite, cercando nuove soluzioni innovative e dirompenti per realizzare supercar straordinarie. Lavorare al fianco di un'azienda iconica come Lockheed Martin Skunk Works - rinomata per la sua visionaria attenzione al futuro - è una scelta di cui andiamo orgogliosi. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una collaborazione lunga e duratura che andrà a vantaggio dei nostri clienti'', ha dichiarato Darren Goddard, Direttore Tecnico di McLaren Automotive.

VEDI ANCHE

Nuova McLaren Artura

COME TOP GUN Per suggellare l’inizio di questa collaborazione tecnologica, entrambe le società hanno esposto alcuni dei loro ultimi ''gioielli'' presso la sede principale di Skunk Works a Palmdale, nel deserto californiano. Accanto al concept del velivolo ipersonico Darkstar - il ricognitore di ultima generazione testato da Tom Cruise nella sequenza iniziale di Top Gun Maverick - c'era la supercar ibrida McLaren Artura (qui la nostra video anteprima). Il bolide inglese è il primo modello del marchio costruito sulla nuovissima McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), ottimizzata per i propulsori ibridi e dotata di nuovo 3 litri V6 biturbo da 585 CV abbinato a un’unità elettrica da 95 CV.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 13/12/2022