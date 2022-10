Nuove frontiere della pubblicità: adesivi digitali sulla carrozzeria McLaren!

PUBBLICITA' INNOVATIVA A partire dal weekend di Austin, la McLaren farà da pioniere a una nuova frontiera della sponsorizzazione, gli adesivi digitali. L'innovativo concept è stato annunciato come parte del nuovo accordo raggiunto con Seamless Digital e prevede l'introduzione di due piccoli display attorno all'abitacolo della MCL36 di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

COME FUNZIONA Ogni piccolo pannello pesa appena 190 grammi e si integra nella carrozzeria, con la possibilità di modificare il contenuto mostrato ad ogni giro oppure in base agli input ricevuti dalla monoposto, come l'attivazione del DRS o la realizzazione di un giro veloce. Per ora, la novità verrà portata in pista solo durante le sessioni di prove libere degli ultimi quattro gran premi della stagione 2022.

GRANDI POTENZIALITA' Louise McEwen, Executive Director, Brand & Marketing di McLaren Racing, ha presentato così questo nuovo tipo di pubblicità sulle vetture: ''Siamo lieti di collaborare con Seamless Digital per il debutto di una delle innovazioni più interessanti nella tecnologia della pubblicità digitale. Essere in grado di ruotare diversi marchi sulle nostre auto è un punto di svolta in questo spazio e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che ciò avrà sul settore in generale''. Il fondatore e CEO di Seamless Digital, Mark Turner, ha sottolineato come questa novità apra le porte a una nuova dimensione delle sponsorizzazioni nel motorsport: ''Abbiamo trovato in McLaren il partner perfetto che condivide la nostra ambizione di innovazione e di rottura delle convenzioni come pionieri nei campi della tecnologia. Riteniamo che questo sia solo l'inizio della flessibilità sulla sponsorizzazione delle vetture e sulle risorse delle corse automobilistiche''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/10/2022