F1 GP Usa 2022, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE AUSTIN F1 Archiviata la lotta per il titolo Piloti F1, già matematicamente vinto da Max Verstappen, il Mondiale fa tappa negli Stati Uniti per il round 19 della stagione. Qui, con ogni probabilità, si chiuderà anche la partita del campionato Costruttori in favore della Red Bull, ma la Ferrari e la Mercedes (che porta in pista gli ultimi aggiornamenti) non vogliono regalare nulla ai grandi rivali di Milton Keynes, peraltro ancora in attesa di giudizio per l'annosa questione dell'infrazione dei limiti del budget cap. Nell'attesa della sentenza Fia, ci gustiamo però il ritorno delle monoposto sul Circuit of the Americas di Austin, una delle piste più apprezzate da piloti e pubblico tra quelle attualmente presenti nel calendario: un motivo in più per non perdersi neppure un minuto del weekend del GP Usa 2022, che vi raccontiamo live con la cronaca di tutte le sessioni ufficiali del fine settimana in Texas.

Prove libere 2 GP degli Stati Uniti 2022 live dalle 23.45 di venerdì 21 ottobre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.