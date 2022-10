Ralf Schumacher attacca Steiner: "Usi l'autocritica, questa non è Netflix"

INCIDENTE E TENSIONI Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del gran premio di casa per l'americana Haas. Antonio Giovinazzi è andato a sbattere dopo pochi minuti della prima sessione di prove libere del GP Stati Uniti e Gunther Steiner non l'ha presa benissimo, sottolineando come i tanti errori dei suoi piloti rallentino lo sviluppo della monoposto. Il pilota italiano ha così involontariamente riacceso le tensioni tra il team principal altoatesino e il clan Schumacher.

RALF A MUSO DURO La risposta all'osservazione di Steiner è arrivata da Ralf Schumacher, zio di Mick e commentatore tecnico per Sky F1 Germania. Quando gli è stato chiesto il suo parere sulle parole dell'italia riguardo la necessità di commettere meno errori da parte dei piloti, Ralf ha replicato: ''Non so se intendesse i piloti o la squadra. Non capisco cosa dovrebbe significare. Forse dovrebbe ascoltare le sue stesse interviste, poi se ne accorgerebbe anche lui. Perché la squadra stessa, a parte lui e il suo capo, sta facendo un lavoro dignitoso. Entrambi i piloti del team stanno facendo un buon lavoro e penso che la Haas farebbe bene a restare con loro. E se sei così critico nei confronti dei piloti, forse dovresti usare anche un po' di autocritica. Questa è la F1, non Netflix''.

T-SHIRT E POPOLARITA' La frase finale di Schumacher è riferita a ''Drive to Survive'', la docuserie di Netflix che ha reso la F1 così popolare negli Stati Uniti e contemporaneamente Steiner un personaggio amatissimo per via delle sue colorite sfuriate. Non è un caso che Mick Schumacher si sia presentato ad Austin indossando una t-shirt con la faccia del suo capo e una frase che si rifà a una delle colorite espressioni che hanno contribuito alla celebrità di Steiner. Il figlio del sette volte iridato non è ancora sicuro di venire confermato l'anno prossimo e questa operazione simpatia poteva contribuire a rasserenare gli animi. Un tentativo messo in ombra dalle parole dello zio.

Tra meno di 30 minuti avrà inizio la Prima Sessione di Prove Libere, ma noi non possiamo fare a meno di condividere prima con voi questa magnifica immagine di Mick e la sua t-shirt molto... Guentherizzata! 😂#MickSchumacher #USGP #F1 pic.twitter.com/s1KWu9tDes — Mick Schumacher Italia (@MickSchumi_IT) October 21, 2022

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/10/2022