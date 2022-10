Formula 1 GP USA 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP STATI UNITI IN TV La Formula 1 torna in Texas, su una delle piste più amate dai piloti tra quelle di nuova generazione, il Circuit of The Americas di Austin, dove nel weekend andrà in scena il Gran Premio degli Stati Uniti. Il titolo mondiale piloti è già stato assegnato in Giappone con Max Verstappen che ha conquistato il suo secondo alloro. Resta apertissima la sfida per la seconda piazza in classifica, con Sergio Perez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) che si stanno giocando punto su punto il ruolo di vice-campione 2022. Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1, GP Stati Uniti 2021: Sergio Perez (Red Bull)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 21 ottobre*

Prove libere 1: 21.00 – 22.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

Prove libere 2: 0.00 – 1.30 (Live MotorBox dalle ore 23.45)

Sabato 22 ottobre*

Prove libere 3: 21.00 – 22.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

Qualifiche: 0.00 (Live MotorBox dalle ore 23.45)

Domenica 23 ottobre

Gara: 21.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

*La data dell'evento è quella negli Stati Uniti. In Italia PL2 e Qualifiche si svolgeranno da mezzanotte in poi e formalmente si svolgeranno dunque nel giorno successivo.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 22 ottobre*

Qualifiche: 0.00 (diretta)

Domenica 23 ottobre

Gara: 21.00 (diretta)

F1 GP USA 2021, Austin: la griglia di partenza della gara

La pista di Austin, il Circuit of the Americas, è recentissima ed è stata costruita appositamente per la Formula 1. Progettato dal veterano Hermann Tilke, è considerata una delle sue creazioni più riuscite: 5.513 metri di salite, discese, curve (ben venti) e rettilinei che seguono il pendio naturale della zona sulla quale è stato costruito e ripropongono tratti iconici di altri tracciati. La curva 1 è un tornante cieco in salita, la zona tra la tre e la sei è ispirata al mitico tratto Maggotts-Becketts di Silverstone, mentre la zona dello stadio dalla curva 12-15 si rifà al tracciato di Hockenheim. C'è spazio anche per l'auto-citazione, con Tilke che ripropone dal 16 al 18 una combinazione di curve già disegnata per la pista dell'Istanbul Park. Il record del tracciato appartiene a Valtteri Bottas, che lo ha stabilito nel 2020 per timbrare la pole con la sua Mercedes: 1'32''029.

Un clima estivo attenderà i piloti in Texas per il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti. Temperature fresche la sera e calde durante il giorno per tutto i weekend, con scarsissime possibilità di pioggia alla domenica. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 21 ottobre: temperature: max 30°, min 16°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 40%, vento 13 km/h.

Sabato 22 ottobre: temperature: max 31°, min 20°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 49%, vento 23 km/h.

Domenica 23 ottobre: temperature: max 30°, min 22°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 58%, vento 23 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti la gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/10/2022