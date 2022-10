Sainz laconico: "Colpito da una Mercedes". E Russell va a scusarsi

RAPIDA DELUSIONE Dalla gioia per la pole position alla rabbia per una gara andata in fumo nel giro di poche centinaia di metri. Si riassume così il GP Stati Uniti di Carlos Sainz, costretto al ritiro dopo essere stato colpito in curva 1 da George Russell. Una manovra per la quale il pilota della Mercedes è stato punito con 5 secondi di penalità dalla direzione gara, mentre lo spagnolo ha dovuto alzare subito bandiera bianca per i danni riportati nel contatto.

LA RABBIA DI CARLOS Nelle prime dichiarazioni a caldo, Sainz è apparso molto arrabbiato per quanto accaduto: ''Penso che non servano molte parole, servono solo le immagini per vedere esattamente cosa è successo e queste parlano da sole. Ero in battaglia con Max alla curva 1, poi all'improvviso un altro pilota è arrivato, si è scontrato con me e basta''. Nei pochi istanti precedenti, Sainz era stato protagonista di uno spunto al via non entusiasmante, tanto da aver già perso la prima posizione a favore di Verstappen. Il ferrarista si è però difeso: ''Penso che sia stata una combinazione di cose. La nostra partenza non è stata eccezionale perché abbiamo un problema intrinseco in questa macchina, ma il mio inizio non è stato male se lo confronti con i Mercedes. È stato Max ad avere uno spunto davvero buono''.

TROPPI DANNI Oltre al contatto, Sainz ha avuto anche la sfortuna di essere costretto al ritiro nonostante un impatto non così forte, soprattutto se confrontato dall'impatto che ha sopportato l'Alpine di Fernando Alonso nelle successive fasi di gara, senza che ciò impedisse al due volte iridato di continua a gareggiare. Nel comunicato Ferrari post gran premio, Sainz è tornato così su quanto accaduto: ''Sono stato colpito da una Mercedes mentre stavo battagliando con Max in curva 1, sono riuscito a tornare ai box ma la vettura era troppo danneggiata per poter continuare. Sento che avremmo avuto un buon passo oggi e credo che la nostra gara sarebbe stata interessante, ma preferisco guardare avanti e concentrarmi sul Messico''. Fatale per Sainz è stata una perdita d'acqua.

Apology accepted...



George dropped by to say sorry to Carlos after the race 👍#USGP #F1 pic.twitter.com/nbt0cS6LFL — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

LE SCUSE DI GEORGE Nel dopogara c'è stato poi il bel gesto di Russell che è andato nel motorhome Ferrari per scusarsi con Sainz. Il britannico ha spiegato di essere rimasto sorpreso dalla manovra dello spagnolo in curva 1: ''Innanzitutto mi scuso con Carlos, quando stavo attaccando curva 1 ho visto che era dentro con Max. Mi aspettavo che provasse a tenerlo all'esterno, quando ho capito che stava cercando di tagliare all'interno ero già impegnato nella mia zona di frenata e il contatto è stato inevitabile, ma come pilota devi essere consapevole delle possibili manovre delle macchine davanti. Non c'è molto altro da dire''.

